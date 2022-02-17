الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: 62.4 مليون شخص تلقوا اللقاح المضاد لـ«كورونا»

لقاح كورونا
لقاح كورونا

ذكرت الحكومة الألمانية، طبقًا لبيانات معهد روبرت كوخ (RKI)، أن 62.4 مليون شخص، أي 75% من المواطنين، تم تطعيمهم بشكل أساسي في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الحكومة- في بيان اليوم الخميس- أن معدل من تلقوا اللقاح منخفض جدًا حيث إنه لا يمكن إلغاء الإجراءات الوقائية لحد كبير، مناشدة المواطنين تلقي الجرعات التعزيزية، حيث تلقى حوالي 46.5 مليون شخص، أي 55.9% من المواطنين، جرعة معززة واحدة على الأقل.
وأضافت أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية تقديم 175 ألف جرعة من اللقاح المضاد لكورونا، منها 122 ألف جرعة كتطعيمات معززة.

وعلى صعيد آخر، قال تيمو وولميرشاوسر، المدير الاقتصادي لمعهد (IFO)، إن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الوباء كلفت الحكومة الألمانية حوالي 330 مليار يورو حتى الآن.
وأضاف وولميرشاوسر: "إن هذه الخسائر الاقتصادية تمثل حوالي 10% من الناتج الاقتصادي عام 2019"، منوهًا بأنه لم تُؤخذ في الحسبان خسائر القيمة المضافة المستقبلية، التي تسببها، على سبيل المثال، حالات الفشل في التعليم.

من جهته، قال كليمنس فويست، رئيس معهد (IFO): "إن هذه أسوأ أزمة اقتصادية عالمية منذ الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي، لذلك كان من الصواب أن تعمل الحكومة الألمانية بحزم على استقرار الاقتصاد".
وأضاف أن ذلك يتم من خلال استقرار الأسواق المالية وتقديم المساعدة للموظفين والعاملين لحسابهم الخاص والشركات، حيث إن تداعيات الأزمة الآن ترجع لارتفاع الدين الوطني وضعف التعليم.

إصابات العالم بفيروس كورونا 
أفادت جامعة «جونز هوبكنز» الأمريكية، بأن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» حول العالم ارتفعت إلى 417 مليونا و702 ألف و21 حالة.

وذكرت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و850 ألفا و30 وفاة.

برلين فيروس كورونا اللقاح المضاد لكورونا الحكومة الألمانية المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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