مصرع طفلتين وإصابة 3 سيدات فى انهيار حوش بأخميم

لقيت قبل قليل، طفلتان مصرعيهما، بينما أصيبت 3 سيدات بإصابات متفرقة بالجسم، وذلك على إثر انهيار حوش بناحية نجع الدير التابع لقرية العيساوية شرق دائرة مركز أخميم شرقي سوهاج، وتم نقل المتوفين والمصابين لمستشفى أخميم المركزى وسوهاج الجامعي، والدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة أخميم بفيد بانهيار حوش بدائرة المركز ووفاة طفلتين وإصابة 3 سيدات، وتم الدفع بالقوات لمكان الحادث.

وبالفحص تبين حدوث انهيار نتجت عنه وفاة طفلتين وإصابة 3 سيدات بإصابات متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين والجثتين لمستشفى سوهاج الجامعي وأخميم المركزي.