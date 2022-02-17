الخميس 17 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صحة الدقهلية: الكشف على 1387 مرضى بقافلة طبية بقرية كوم بني مراس

جانب من القافله
جانب من القافله

وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بقافلة علاجية مجانية لقرية كوم بني مراس مركز المنصورة خلال يومي 14، 15 فبراير 2022 م استمرارًا لمسيرة القوافل الطبية والعطاء لتقديم خدمة صحية للمرضى بالمناطق البعيدة.

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وبناء على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان بإعادة تشغيل القوافل العلاجية مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ،حيث تم توقيع الكشف الطبي على 1387 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة عدد 10 عيادات متخصصة (2 باطنة، 2 أطفال، عظام، جلدية، أسنان، جراحة، نسا، تنظيم أسرة).

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وقد كان البيان الختامي كالآتي: باطنة 386، أطفال 277، عظام 252، أسنان 113، جلدية 158، جراحة 67، نسا وتنظيم أسرة 124.

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كما تم إجراء عدد 378 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 71 حالة أشعة عادية  وموجات صوتية للمرضى، وأقيم على هامش القافلة عدد 38 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 133 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 18 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 2  نفقة دولة. 

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وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عن المرضى.

سعد مكي وكيل وزارة وزارة الصحة الدقهلية قافله علاجيه

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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