مسؤولة أممية: اليمن يمثل أولوية رئيسية.. وملتزمون بتحقيق تسوية سياسية في البلاد

أكدت وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، أن اليمن يمثل أولوية رئيسية للأمم المتحدة وأن الأمين العام شخصياً يولي أهمية خاصة بالأزمة اليمنية وملتزم تماماً بتحقيق تسوية سياسية في البلاد.

وأعربت المسؤولة الأممية - وفقا لقناة "اليمن" الإخبارية، اليوم الخميس - عن تطلعها إلى تمكين مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس جروندبرج من الوصول دون عوائق إلى العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، وذلك عقب إعلان الوسيط الدولي أنه سيبدأ الأسبوع المقبل مشاورات مع الأطراف اليمنية حول خطته للحل الشامل في البلاد.

وطالبت بأن لا يعاق المبعوث الأممي من الوصول إلى صنعاء واللقاء بكافة الأطراف وتمكينه من تقديم رؤيته للحل الشامل، مشيرة إلى أن هناك لقاءات مع الكثير من الأطراف للدفع بالعملية السياسية وأنها ستعمل مع الأمين العام للأمم المتحدة مع مختلف الأطراف الخارجية لإنهاء معاناة اليمنيين.

من جهته، جدد رئيس البرلمان اليمني سلطان البركاني تمسك الحكومة الشرعية بخيار السلام المبني على المرجعيات الثلاث.

وأكد البركاني أن أقصر الطرق لتحقيق السلام العادل هي من خلال حوار يحترم إرادة اليمنيين، لكنه قال "إن الحوثيين لا يقبلون بهذا الخيار، حيث أن ميليشيا الحوثي لا تؤمن بلغة الحوار لأنها تتحرك وفق الأجندة الإيرانية".

وأضاف: "أن الحوثيين أسقطوا جميع مبادرات السلام للمبعوثين الدوليين والمملكة العربية السعودية والإدارة الأمريكية".

وحذر رئيس البرلمان اليمني من خطورة استمرار الانتهاكات الحوثية الجسيمة والجرائم الإرهابية المروعة والعابرة للحدود، وإطلاق الصواريخ البالستية والطيران المسير على السعودية والإمارات بصورة عدائية سافرة.