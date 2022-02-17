الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انهيار عقار بمنطقة اللبان في الإسكندرية

ارشيفية
ارشيفية

 انهار عقار قديم خالي من السكان بحارة نجمة الفراهدة بمنطقة اللبان بالإسكندرية، اليوم الخميس.
تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك، بسقوط عقار قديم بشارع حارة النجمة بمنطقة اللبان دائرة حي الجمرك، دون وقوع إصابات أو وفيات.
وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والمعدات، على الفور إلى موقع العقار المنهار، وجار فحص ملف العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

حماية قانون قلق فحص قسم شرطة الإسكندرية تحقيق اجراءات

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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