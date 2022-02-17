انهيار عقار بمنطقة اللبان في الإسكندرية

انهار عقار قديم خالي من السكان بحارة نجمة الفراهدة بمنطقة اللبان بالإسكندرية، اليوم الخميس.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة اللبان، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات حي الجمرك، بسقوط عقار قديم بشارع حارة النجمة بمنطقة اللبان دائرة حي الجمرك، دون وقوع إصابات أو وفيات.

وانتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية والمعدات، على الفور إلى موقع العقار المنهار، وجار فحص ملف العقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.