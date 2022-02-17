إنشاء مركز متكامل لتمكين ذوي الهمم بتكلفة 6 ملايين جنيه بالقليوبية

شهدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع برتوكول تعاون بين الوزارة والجمعية الشرعية الرئيسية بهدف إقامة مركز تأهيل شامل في صورة مجمع خدمات متكامل للأشخاص ذوي الإعاقة بمنطقة عرب جهينة مركز شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

ووقَّع البروتوكول أيمن عبدالموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، لمؤسسات المجتمع الأهلي ممثلًا عن الوزارة، ومصطفى إسماعيل، الأمين العام للجمعية الشرعية الرئيسية ممثلًا عن الجمعية الشرعية الرئيسية.

والمركز مُقام على مساحة 500 متر لصالح مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية ومُخصصة لإقامة وتطور خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، وتبلغ تكلفة التجهيز والتشغيل ما يقرب من ستة ملايين جنيه تتحملها الجمعية الشرعية بالكامل وتقدم جميع الخدمات لذوي الإعاقة بالمجان.

وصرحت وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه في ضوء حرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة اللازمة للأشخاص ذوي الإعاقة لتيسير حياتهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع، بالإضافة إلى حرص الوزارة على إسناد المشروعات التي تستهدف خدمة فئاتها المستهدفة إلى جمعيات أهلية قوية تستطيع أن تقدم خدمات جيدة وأن تساهم في عمليات التطوير والتشغيل على نفقتها الخاصة جاء توقيع بروتوكول التعاون.

وأضافت القباج، أن الجمعية الشرعية الرئيسية تُعد إحدى الهيئات الفعَّالة التي تقدم خدماتها لفئات مختلفة من المجتمع، كما لها أكثر من 110 أعوام من العطاء في مختلف مجالات التنمية، وتعد من أكثر الجمعيات دقة في البيانات واستجابة في أوقات الطوارئ، ويُمثل البروتوكول استكمالًا للتعاون المتبادل بين الوزارة والجمعية في تقديم خدمات عالية الجودة في مجالات الرعاية في بيئة ميسرة وخالية من العوائق وتوفير برامج فعالة لقياس مؤشرات الأداء ونتائج تقديم تلك الخدمات، مع أهمية إيجاد وعي مجتمعي إيجابي ووعي عام بتلك بقضايا الرعاية وعلى رأسها موضوع الأشخاص ذوي الإعاقة.