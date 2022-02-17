مواعيد حفلات «ضرب شرقى» و«روك سي بند» في ساقية الصاوي

بقيادة المايسترو ياسر المغربى والمايسترو هبة رمضان تقدم فرقة "ضرب شرقى" لأول مرة حفلًا غنائيًا الإثنين 21 فبراير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى، ومن المقرر أن يقدم الفريق باقة متنوعة من أجمل الأغانى الشرقية بمختلف أنواعها.

وتقام حفل ليلة الروك يوم الثلاثاء 22 فبراير، و"ليلة الروك" تحييها ثلاث فرق وهي "زئير، روك سى باند، تحت الصفر"، "زئير" تأسست فى 2019 على يد الدرامر أحمد شريف والبيزيست أدهم شرف بالإضافة لأعضاء الفرقة هم ياسر إيهاب،أدهم شرف،عبد الرحمن محمد، عمر صبرى.

"روك سى باند" تأسس فى 2019 على يد مؤسسها أحمد فرغل ومعه"محمد صالح،عبد الرحمن الكومى،يوسف الغرباوى،بيتر ليزى"

"تحت الصفر" تأسس الفريق فى 2016 وقدم العديد من الحفلات فى بعض المسارح والمراكز الثقافية المعروفة.

احتفالاً بمرور خمس سنوات على تأسيس "رترو باند"تحتفل الفرقة بأجمل أغانيها بقيادة الشاعر أحمد حداد .الأربعاء 23 فبراير فى السابعة والنصف مساءً بقاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى .

المنشد عامر التوني مؤسس فرقة المولوية المصرية وقائدها يأخذنا في رحلة لبحور الإنشاد الصوفي والتراث المصري الأصيل. الخميس 24 فبراير فى السابعة مساءً بقاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى ، مع إيقاعات موسيقية مناسبة للحالة الروحية للحفل.

تأسست المولوية المصرية فى عام 1994 على يد منشدها عامر التونى الذى حاول من خلالها طرح التراث المولوي المصري على الساحة العالمية ،ليؤكد للعالم بأثره أن مصر تتمتع بخصوصية تراثية بين الأمم مما يؤكد هويتها الثقافية.

كما تستعد ساقية عبد المنعم الصاوى مجدداً لاستقبال صاحب الصوت العذب الفريد من نوعه "وائل الفشنى" الخميس 17 فبراير بمسرح قاعة الحكمة فى السابعة والنصف مساءً.

وائل الفشنى هو حفيد الشيخ "طه الفشنى"يرحمه الله، وقد تربى على صوته وفى منزله منذ أن كان صغيراً،درس وائل فى إيطاليا حيث بدأ الغناء منذ 20 عاماُ. قدمه الفنان على الحجار كثيراً فى حفلاته بسبب إعجابه الشديد بصوته المميز القوى، ودائماً ما يشير وائل إلى أهمية هذا الدعم الذى أثر فى مشواره الفنى. تعاون وائل أيضاً مع الفنان "فتحى سلامة" وقدما عدداً من الأعمال الناجحة. بدأ المشوار الفعلي لوائل بعد أن عرض عليه غناء تتر مسلسل واحة الغروب والذي حقق نجاحاً كبيراً فاق كل التوقعات ،وقد أثنى الجميع على طريقة أداء وائل المميزة.