«الردة» بـ4300 جنيه.. أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

واصلت أسعار الأعلاف استقرارها لليوم الثاني على التوالي مع توفرها وزيادتها في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنيني“ 5580 جنيها، بينما سجل سعر طن الذرة “برازيلي” 5580 جنيها.

وبلغ سعر طن الذرة ”أوكراني“ 5370 جنيها، بينما بلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ”محلى” 890 جنيها، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنينى” 6080 جنيها، بينما بلغ سعر بذرة الصويا SB مستورد 10500 جنيه، وبلغ سعر طن كسب صويا محلى 44%-9450 جنيه، بينما بلغ سعر طن كسب صويا 46% محلي 9750 جنيها.

وسجل سعر طن صويا فول فات “بذرة مستوردة” 11600 جنيه، فيما سجل سعر طن صويا فول فات ”بذرة محلي” 11300 جنيه، في حين سجل سعر صويا هاى فات 43% ”بذرة مستوردة” 11400 جنيه، بينما سجل سعر طن صويا هاي فات 43% ”بذرة محلية” 11000 جنيه.

وبلغ سعر طن علف كسب عباد +36% “مستورد”: 6100 جنيه، بينما بلغ سعر طن رده بران ”محلى” 4300 جنيه، فيما بلغ سعر طن أعلاف جيلوتين مستورد 15300 جنيه، وبلع سعر طن أعلاف جيلوتين محلى 14900 جنيه، وبلغ سعر طن النخالة الخشنة 4200 جنيه (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد) و4100 جنيه للطن فى شمال سيناء، فيما سجل سعر حمل تبن القمح الجديد 350 جنيها.

وبالنسبة لأسعار أعلاف الدواجن “بلغ سعر طن اعلاف دواجن بادى 23 %- 9100 جنيه، بينما بلغ سعر طن اعلاف دواجن نامى 21 % : 9000 جنيه، فيما بلغ سعر طن اعلاف دواجن ناهى 19%- 8900 جنيه في حين بلغ سعر أعلاف دواجن بادي نامي 8250 جنيها.

وسجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 18%-7900 جنيه، بينما سجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 17 %-7750 جنيها، في حين سجل سعر طن أعلاف دواجن بياض 16%-7550 جنيها.