الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تعليم الجيزة» ترفض خصم 1% من رواتب المعلمين لصالح «المهن التعليمية»

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة

رفضت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الجيزة، طلب نقابة المهن التعليمية بخصم 1% من رواتب المعلمين لصالحها.

وكشف خطاب رسمي صادر من المديرية، رفضها الخصم الذي طالب به كتاب نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بخصم 1% من المرتب الأساسي من أعضاء النقابة لمدة عام اعتبارا من يوليو 2021.

وأضافت المديرية، أنه تم بحث الموضوع وانتهى الرأي بعدم جواز خصم أي مبالغ لصالح النقابة العامة للمهن التعليمية بخلاف ما يتم خصمه حاليا، إلا بموجب قانون، والرجوع مسبقا للوزارة في حال ورود خطابات في هذا الشأن من النقابة.

 


في سياق منفصل، استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،أمس، السفير محمد بن يوسف سفير جمهورية تونس لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التعليم.

في بداية اللقاء، أعرب الوزير عن سعادته بهذا اللقاء، مشيرًا إلى أن العلاقات بين مصر وتونس علاقات لها جذور تاريخية، وهناك علاقات متميزة بين البلدين ونحرص دائمًا على تقوية الروابط المشتركة بين البلدين.

وخلال اللقاء أكد الدكتور طارق شوقي، أن الدولة المصرية تبنت المشروع القومي لتطوير التعليم، الذى يستهدف إعداد تصور جديد للمجتمع التعليمي ككل، ليصبح الطالب أكثر إقبالًا على التعلم والابتكار.

واستعرض شوقي، الجهود التي تبذلها الوزارة في تطوير مناهج التعليم منذ عام 2017، حيث قام مركز تطوير المناهج بتطوير المناهج، وفق رؤية تقوم على فكرة التسلسل والتراكم العلمي، وبما يتناسب مع المعايير الدولية، وذلك بالتعاون مع الخبراء والشركاء الدوليين، والاهتمام بتدريب المعلمين، بالإضافة إلى إنشاء منصات للتعليم، وتطوير البنية التكنولوجية.

وأشار شوقي إلى جهود تطوير مناهج التعليم لتوائم متطلبات سوق العمل المتزايدة سواء على المستوى المحلى أو الدولي، وكذا تعزيز وتنمية المهارات لدى النشء والشباب.

ومن جهته، أكد السفير التونسي حرص الجمهورية التونسية على تعزيز أواصر التعاون مع مصر خاصةً في ظل العلاقات الاستراتيجية الوثيقة، والتي تستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين البلدين.

وأشاد السفير التونسي بالمستوى المتميز الذي وصل إليه النظام التعليمي المصري والانجازات التطويرية التي حققها في جميع المجالات التربوية والتعليمية، مشيرًا إلى أن نظام الإصلاح التعليمي في مصر يمثل تجربة فريدة تسعى العديد من الدول حالياً لتبنيها وتحقيق مؤشرات إيجابية.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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