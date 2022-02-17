«الزراعة»: تعميم نظم الري الحديث خطة الوزارة لتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات

قال المهندس محمود عطا رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الري الحديث وتحسين الري في الأراضي القديمة سيعمل على تحسين البيئة الزراعية وأن تكون المنتجات صديقة للبيئة.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للبساتين والحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وسيعمل على تقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وكذلك الزراعة المحمية التي تساعد على أن تكون الزراعة أكثر أمانا، وستتم الزراعة في الظروف المناسبة، مشيرا إلى أن الزراعة المحمية والري الحديث محورين تعمل عليهما وزارة الزراعة للحفاظ على البيئة والتحضر للأخضر.

وتابع "عطا"، أن استخدام الزراعة المحمية لا يتم استخدام المبيدات في التعامل معها ويقل استخدام المبيدات بنسبة 80%، بينما عملية الري الحديث تقلل استخدام الأسمدة بنسبة 60%، مشيرا الى ان استخدام قش الأرز وتحويله إلى علف للماشية رفع قيمته وحافظ على البيئة من التلوث.