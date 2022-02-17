العنانى: نعمل على الحفاظ على التوازن البيئى

كشف الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار عن أن الوزارة تعمل نحو تحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع صديق للبيئة ما يأتي تماشياً مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للوزارة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة النشاط السياحي والأثري.

وأضاف "العناني"، على هامش الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي عن "مستقبل السياحة المصرية وسط التحديات الراهنة" والتي تناولت ما حققه القطاع السياحي المصري خلال الفترة الماضية، وما تبنته وزارة السياحة والآثار من استراتيجيات وخطط لمواجهة تداعيات أزمة جائحة فيروس كورونا، أن هذه الجهود لا تتزامن فقط مع الاستعدادات الخاصة لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27"، ولكن لتحويل القطاع السياحي إلى قطاع يطبق كافة اشتراطات الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وفقا لمفهوم السياحة المستدامة، مشيرًا إلى حملة "ECO Egypt" إيكو إيجيبت، والتي تم إطلاقها بالتعاون مع وزارة البيئة للترويج للسياحة البيئية محليا دوليا، لافتاً إلى حرص الوزارة على دعم السياحة البيئية المسئولة والمستدامة والتي تهدف إلى الحفاظ على البيئة من أجل التحول الأخضر.

وأوضح العناني، ان الوزارة تحرص على رفع الوعي السياحي والأثري لدى كافة فئات المجتمع وخاصة الشباب والأطفال بالإضافة إلى اهتمامها باشراك المجتمعات المحيطة بالمناطق الأثرية والسياحية في عملية التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية ورفع كفاءة الموارد البشرية، هذا إلى جانب اهتمام الوزارة بالحرف اليدوية والتراثية.

وأشار إلى أن جهود الوزارة حاليا تهدف إلى تطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحة المقدمة للزائرين بالمتاحف والمواقع الأثرية وإتاحتها للسياحة الميسرة والتي من بينها تطوير الخدمات بقصر البارون، وقلعة صلاح الدين الأيوبي، ومعابد الكرنك وفيلة وأبو سمبل، ومنطقة آثار سقارة، والمتحف المصري بالتحرير، وما يتم بمنطقة أهرامات الجيزة وافتتاح أول مطعم بها وأول سيارة تعمل بالطاقة الصديقة للبيئة لنقل الزائرين داخل المنطقة، كما اشار إلى أنه تم تطبيق منظومة التذاكر الإلكترونية في 14 متحفا وموقع أثري وذلك في إطار التحول الرقمي وتنفيذ الخطة الاستراتيجية للوزارة.