مؤسسة الرجاء: العلاج النفسي من أولويات قوافلنا الطبية

قال بيشوي جورج، الأخصائي النفسي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، إن ضغوط الحياة ومتطلباتها تجعل الناس خاصة الشباب عرضه للإصابة بعدد من الأمراض النفسية.

وأضاف أن المؤسسة تحرص دائمًا خلال تنظيمها للقوافل الطبية، في إطار مباردة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، على متابعة الحالات المصابة بأي من أمراض العصر وعلاجها والتأكد من شفائها.

وأشار إلى أن أكثر الأمراض شيوعًا من الممكن اختصارها في القلق والاضطراب ثنائي القطب والخَرَف والكآبة والفصام واضطربات الهلع واضطرابات الطعام واضطراب في الشخصية.

ووقعت موسسة الرجاء للرعاية والتنمية، الفترة الماضية، اتفاقًا مع الفنانة هالة أبو الذهب على تنظيم دورات للأشغال اليدوية للمتعافيات من الإدمان خلال شهر فبراير الجاري.

كما نظمت الموسسة مؤخرًا قافلة طبية لمحافظة المنوفية قدمت خلالها خدمات طبية من كشف وصرف علاج بالمجان لآلاف المرضى في حالات لأمراض الصدر والباطنة والأطفال والجلدية والنساء والعيون وللرمد والإدمان والأوعية للدموية والمسالك البولية والأسنان والعظام والعلاج الطبيعي وأمراض الدم، فضلًا عن الأمراض العصبية والنفسية.