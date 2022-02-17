الخميس 17 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

مؤسسة الرجاء: العلاج النفسي من أولويات قوافلنا الطبية

بيشوي جورج
بيشوي جورج

قال بيشوي جورج، الأخصائي النفسي، ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الرجاء للرعاية والتنمية، إن ضغوط الحياة ومتطلباتها تجعل الناس خاصة الشباب عرضه للإصابة بعدد من الأمراض النفسية.

وأضاف أن المؤسسة تحرص دائمًا خلال تنظيمها للقوافل الطبية، في إطار مباردة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي، على متابعة الحالات المصابة بأي من أمراض العصر وعلاجها والتأكد من شفائها.

وأشار إلى أن أكثر الأمراض شيوعًا من الممكن اختصارها في القلق والاضطراب ثنائي القطب والخَرَف والكآبة والفصام واضطربات الهلع واضطرابات الطعام واضطراب في الشخصية.

ووقعت موسسة الرجاء للرعاية والتنمية، الفترة الماضية، اتفاقًا مع الفنانة هالة أبو الذهب على تنظيم دورات للأشغال اليدوية للمتعافيات من الإدمان خلال شهر فبراير الجاري.

كما نظمت الموسسة مؤخرًا قافلة طبية لمحافظة المنوفية قدمت خلالها خدمات طبية من كشف وصرف علاج بالمجان لآلاف المرضى في حالات لأمراض الصدر والباطنة والأطفال والجلدية والنساء والعيون وللرمد والإدمان والأوعية للدموية والمسالك البولية والأسنان والعظام والعلاج الطبيعي وأمراض الدم، فضلًا عن الأمراض العصبية والنفسية.

الأمراض النفسية قوافل طبية علاج نفسي مؤسسة الرجاء أسباب اضطرابات القلق

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

الحكومة: إجراءات فورية رادعة ضد المعتدين على الأراضى الزراعية

تأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر

حقيقة فيديو تهديد ضابط لعامل فى أسيوط

وزارة الدفاع السورية: إسرائيل تشن هجوما صاروخيا على جنوب دمشق

شرط جزائى فى عقد كارتيرون يسبب أزمة فى الزمالك

5 أرقام حققها محمد صلاح بهدفه فى إنتر بدورى أبطال أوروبا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

حمدى منصور.. قتيل التاريخ!

مدحت بشاى

يونان لبيب رزق وبرلمان طنطا

وجيه أمين عبدالعزيز

لنا الله..

ماجد حبته

الديمقراطية الكندية فى خطر!

خالد عكاشة

فى الأزمة الأوكرانية.. هل هناك صدام بأكثر مما هو بادٍ للعيان؟

محمد القصبي

ندوة نادي القصة.. أزمة النقد.. من هرمنة النص إلى شيطنته!!

د هند جاد

جيل «المستريحين» الجدد

الحسين عبدالرازق

الأزمة الأوكرانية والتصعيد غير المفيد!

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا تطالب إسرائيل بتفادى التصعيد فى حى «الشيخ جراح» بالقدس

رئيسة مجلس النواب الأمريكى تصل إسرائيل.. وتلتقى وزيرى الجيش والخارجية

الخارجية الفلسطينية تدين العدوان الإسرائيلي المستمر على حي الشيخ جراح