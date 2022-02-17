«المنياوي»: زيارة الرئيس السيسي لبلجيكا تصب في مصلحة القطاع السياحي

قال كريم المنباوي، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى بلجيكا للمشاركة في قمة الاتحاد الأفريقي والأوروبى التي ستبدأ غدًا بمقر الاتحاد الأوربي بالعاصمة البلجيكة "بروكسل"، واللقاءات التي يجريها سيادتة مع المستثمرين والمجتمع البلجيكي تصب في صالح القطاع السياحي، لافتًا إلى أن أي تحرك إيجابي من الدول المصرية في الدول الأوربية وتردد اسم مصر بالصحف بالخارج يعمل على جذب وتنشيط الحركة السياحة الوافدة إلى مصر.

وأضاف "المنباوي"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السوق البلجيكي من الأسواق الواعدة سياحيًا، كما أن السائحين البلجيكين يتوجهوا أكثر نحو السياحة الثقافية الممثلة في القاهرة والأقصر وأسوان، وأن زيادة الأعداد الوافدة منه تدعم حركة السياحة الثقافية بمصر التي تعتبر أقل نشاطًا من السياحة الشاطئية، كما أن مستثمري السياحة بالأقصر وأسوان أكثر تأثرًا خلال الفترة الماضية من السياحة الشاطئية، لافتًا أن 20% من الحركة السياحية لمصر تأتي نحو السياحة الثقافية، و 80% نحو السياحة الشاطئية، ولهذا نعمل على دعم الأسواق التي تتجه نحو السياحة الثقافية.

وأشار "المنباوي" إلى أن المقصد السياحي المصري يأتي ضمن أفضل 5 وجهات سياحية للسائح البلجيكي على مستوى العالم، حيث يفضلون السياحة الثقافية، ولا توجد تحذيرات من الخارجية البلجيكية للسفر إلى مصر، كما أن بلجيكا تأتي من أوائل الدول التي استانفت الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في يوليو 2020، بعد توقف حركة الطيران لما يقرب من أربع أشهر؛ نظرًا إلى تداعيات فيروس كورونا.

وقد شاركت وزارة السياحة في المعرض السياحي الدولي Salon De Vacances، الذي أقيم بالعاصمة البلجيكية بروكسل في 2020، وقد شهد الجناح المصري وقتها اقبالًا من المشاركين بالمعرض، كما أن هناك مباحثات دائمة بين الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والسفير البلجيكي بالقاهرة لدعم الحركة السياحة الوافدة من السوق البلجيكي.