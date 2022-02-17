الخميس 17 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تفاصيل كراسة شروط دار مصر 2022

دار مصر
دار مصر

حددت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية وصندوق التمويل العقاري عدة شروط أساسية لكراسة شروط دار مصر 2022 للراغبين في الحصول على شقة.

 

كراسة شروط دار مصر

 

وترصد “الدستور” أهم الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على شقة بدار مصر، وتتضمن الشروط الآتية: 

  1. أن يكون المتقدم شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية.
  2. ألا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.
  3. ألا يزيـد سن المتقدم عن سن المعاش (المُقـرر بقانـون التامينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019) في تاريخ نهايـة مدة القرض (تحدد وفقًا للدراسـة الآئتمانيـة للجهة الممولة).
  4. ألا يزيد سن المتقدم مـن إصحاب  المعاشات والمستفيدين من المعاشات عـن 75 سنة في تاريخ نهاية مدة القرض، بشرط سداد %40 بحد أدنى مـن قيمة الوحدة كدفعة مقدمة، مع تحويل المعاش الى الجهة الممولة.
  5. بحظر على المتقدم شراء الوحدات السكنية نقدا.
  6. ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري المدعم من خلال مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل بقرار مجلس إدارته الصادرة بتاريخ ديسمبر 2019 وتعديلاتها لمدة حدها الاقصي 25 سنة بمعدل 8% سنويًا (متناقصة)  او المبادرة الصادرة بتاريخ يوليو 2021 لمدة حدها الاقصي 30 سنة بمعدل 3% سنويًا (متناقصة).
  7. أن يكون المتقدم من متوسطي الدخل بحيث لا يزيد صافي دخله السنوي من كافة مصادر دخله

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يشار إلى أن الطرح الجديد لوزارة الإسكان يتضمن وحدات سكنية متنوعة المساحة والسعر في عدد من المدن بمحافظات الجمهورية، في سبع مدن بمساحات تتراوح ما بين 100 م2 إلى 150 م2، بمقدم جدية حجز يبلغ 60 ألف جنيه، ونسبة تميز تتراوح ما بين 1 إلى 1.02، وبيانها: الشروق - حدائق أكتوبر - بدر - السادات - 15 مايو - العاشر من رمضان - برج العرب الجديدة، بإجمالي 1792 وحدة سكنية، بواقع 70 وحدة سكنية في مدينة الشروق وسعرها يتراوح ما بين 916 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و374 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر8730 جنيهًا، وكذلك 211 وحدة سكنية بمدينة حدائق أكتوبر ويتراوح سعرها ما بين 728 ألف جنيه تقريبًا إلى مليون و92 ألف جنيه تقريبًا،ويبلغ سعر المتر 6935 جنيهًا، وطرح 394 وحدة سكنية بمدينة بدر ويتراوح سعرها ما بين 824 ألف جنيه تقريبًا إلى 888 ألف جنيه تقريبًا،حيث يبلغ سعر المتر 5925 جنيهًا، وكذلك طرح 410 وحدات سكنية في مدينة السادات ويتراوح سعرها بين 532 ألف جنيه تقريبًا إلى 799 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا، كما يتم طرح 218 وحدة سكنية في مدينة 15 مايو ويتراوح سعرها ما بين 583 ألف جنيهتقريبًا إلى 874 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5555 جنيهًا، إضافة إلى طرح 398 وحدة سكنية في مدينة العاشر من رمضان ويتراوحسعرها ما بين 562 ألف جنيه تقريبًا إلى 843 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5355 جنيهًا، وكذلك طرح 91 وحدة سكنية بمدينة برجالعرب الجديدة ويتراوح سعرها ما بين 612 ألف جنيه تقريبًا إلى 760 ألف جنيه تقريبًا، ويبلغ سعر المتر 5075 جنيهًا.

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كراسة شروط دار مصر شروط دار مصر دار مصر متوسطي الدخل مبادرتي البنك المركزي المصري لمتوسطي الدخل

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حوار مع فضيلة الإمام

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