انطلاق فعاليات «قادرون باختلاف» في «تربية رياضية طنطا» 15 مارس

تُنظم جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، فعاليات مبادرة اليوم الإقليمي "قادرون باختلاف" بملاعب كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، يوم الثلاثاء الموافق 15 مارس المقبل، تزامنًا مع الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا ومرور خمسين عامًا من العطاء.

ويأتى ذلك الاحتفال برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ومن جانبه، قال رئيس جامعة طنطا إن هذه المبادرة سيشارك فيها الكوادر المُتخصصة بالجامعة من حيث التدريب والتأهيل واكتشاف المواهب، مؤكدًا حرص الجامعة على القيام بدورها المجتمعي نحو ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتطوير الخدمات المُتعلقة بتعليمهم وتدريبهم ومن ثم إدماجهم في المجتمع بجميع مجالاته الاجتماعية والأكاديمية والنفسية والصحية وغيرها.

وأضاف الدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، أن تنفيذ فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" بالكلية يأتي فى إطار دور الجامعة المجتمعي، وإيمانًا من جانب الكلية بأهمية دورها في خدمة المجتمع، وتقديم خدمات الدعم والمساندة، والتسهيلات البيئية والرياضية والرعاية الطلابية لجميع الفئات.