إنقاذ مشردة والإعلان عن تفاصيل مشروع الأسر البديلة.. حصاد «التضامن» اليوم

أجرت وزارة التضامن الاجتماعي، الأربعاء، عددًا من الأنشطة نرصدها لكم في السطور التالية:

- وزيرة التضامن: القيادة السياسية تستهدف إنتاج مصنع للاطراف الصناعية بمعايير عالمية

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن، إن الوزارة من الجهات الشريكة فى منظومة الأطراف الصناعية، ضمن 8 جهات منها وزارات وجامعات، ومصانع، وأيضًا مراكز بحثية

https://www.dostor.org/3716028

- القباج: يجب توجيه بعض الموارد لتمويل الجمعيات الأهلية نحو قضايا بيئية معينة

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنه من خلال المنظومة الإلكترونية للجمعيات الأهلية، تستطيع وزارة التضامن رصد الجمعيات الأهلية العاملة في مجال البيئة بتصنيفاتها المتعددة، كما أكدت أن الحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية هو قطع له دور كبير في الاستثمار في البشر وبناء الإنسان في اتساق مع بيئة نظيفة وخالية من التلوث تراعي عمليات إعادة تدوير الموارد وتجديدها.

https://www.dostor.org/3716196

- القباج: مشروع قانون الأسر البديلة يعمل على تطوير المنظومة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مشروع قانون الأسر البديلة استهدف إعداده أن يكون مظلة لتطوير تلك المنظومة، إضافة إلى إيجاد مرجعية تشريعية موحدة للاستناد عليها من قبل القائمين على تطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال.

https://www.dostor.org/3716421

- وزيرة التضامن: اهتمام بالغ من الرئيس بالأطفال الأولى بالرعاية

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن فئة الأبناء الأولي بالرعاية تحظى باهتمام بالغ من الرئيس السيسي، الذي وجه بالعمل علي تطوير منظومة الرعاية البديلة وتقليص عدد المؤسسات، إيماناً أن البيئة الأسرية هي الأفضل لتنشئة الأطفال، وذلك لضمان تحقيق الاستقرار النفسي والعاطفي، بالإضافة إلى تكامل الخدمات المقدمة لهم سواء من الأسر البديلة ومن الجهات الحكومية وجميع المؤسسات ذات الصلة، وبالتالي فالدولة تتجه نحو "اللا مأسسة".

https://www.dostor.org/3716461

- مشردة من 20 عامًا.. «التضامن» تنقذ مسنة من الشارع وتنقلها لدور رعاية

استجابت مؤسسة «معانا لإنقاذ إنسان»، إحدى دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التضامن للبلاغ الوارد إلى المؤسسة عن وجود سيدة بلا ماوى تفترش الشارع من 20 عامًا في أحد شوارع البحيرة.

https://www.dostor.org/3716794