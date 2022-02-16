تكريم الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة بالدقهلية

نظم حزب مستقبل وطن أمانة الدقهلية برئاسة النائب محمد المرشدي، احتفالية لتكريم الطلاب الفائزين في مسابقة أوائل الطلبة على مستوى مراحل التعليم الثلاث «ابتدائي، إعدادي، ثانوي» بحضور الدكتور أيمن مختار، محافظ الإقليم، والنائب جمال عبد الظاهر أمين التنظيم، ولفيف من نواب الحزب بمجلسي النواب والشيوخ.



وشهدت الاحتفالية تكريم الطلاب الفائزين بالمركز الأول والثانى والموجهين العموم وموجهى المواد ومديرى المراحل التعليمية الثلاث كما تم تقديم درع الحزب لمحافظ الدقهلية ووكيل وزارة التربية والتعليم.

كما تم تكريم طلاب المدارس التي حصدت المركزين الأول والثاني وهم طلاب مدرسة السلام الابتدائية إدارة المطرية الفائزون بالمركز الأول، وطلاب مدرسة الخلفاء الراشدين الابتدائية الفائزون بالمركز الثاني ادارة اجا التعليمية.



وفي المرحلة الاعدادية تم تكريم طلاب مدرسة محمد احمد موسى بقرية كوم الدربي وطلاب مجمع ابو داوود الاعدادية ادارة تمي الامديد ، و بالمركز الثانى مكرر جاءت مدرسة مصطفي حكم الاعدادية بالدراكسه

كما تم تكريم طلاب مدرسة اللواء رفعت عاشور الثانوية ادارة ميت سلسيل الحائزون على المركز الاول، و في المركز الثانى تم تكريم مدرسة ام المعلمين الثانوية دكرنس.



وأشاد النائب محمد المرشدي، بالتعاون الدائم بين حزب مستقبل وطن والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وتحديدا في الأنشطة العامة لخدمة المجتمع وخاصة مسابقة أوائل الطلبة، وقدم التحية لكل قيادة التربية والتعليم لمساهمتهم في إنجاز ونجاح هذه المسابقة التي تحث على التآخي والتربية السليمة.

وأضاف النائب أنه يتمنى أن تحصد محافظة الدقهلية المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة

ومن جانبه أكد علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أن مسابقة أوائل الطلبة تمت في منتهى الشفافية والنزاهة، وبكل جدية واحترام، مشيرا إلى أن التعليم في المحافظة في أزهى عصوره مطالبا الطلاب بتحقيق المركز الاول على مستوى الجمهورية.