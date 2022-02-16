الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

المعهد العالي للموسيقى يتعاون مع جامعة تكساس في تدريس البيانو

وفد من جامعة تكساس
وفد من جامعة تكساس بأكاديمية الفنون

استقبل المعهد العالى لموسيقى الكونسرفتوار بأكاديمية الفنون، مساعد ديفيد ميدر من جامعة تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية بصحبة مى عياد مدير إدارة البرامج بهيئة فولبرايت لتدريس البيانو لطلاب المعهد؛ في إطار حرص أكاديمية الفنون على تطوير العملية التعليمية واستقطاب خبراء من الخارج.

استقبل الوفد الدكتورة نسرين رشدي عميد المعهد، الدكتورة أماني سعد وكيل المعهد، الدكتورة آمال الشاهد رئيس قسم البيانو بالمعهد.

جدير بالذكر أن أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام1959، وهي إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاها قوميا للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليا وعالميا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما - الموسيقى - الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.

أنشأت الدولة عدداً من المعاهد العالية للفنون كان أولها معهد الفنون المسرحية عام 1935 وتوالت المعاهد الفنية. 

بعد فترة من إنشاء المعاهد تكشفت الحاجة إلى ضرورة وجود هيئة تنظمها جميعا وتنسق فيما بينها وتساعدها على أداء وظيفتها ومباشرة أعمالها. 

عام 1969 صدر القانون 78 بإنشاء أكاديمية الفنون إلا أن أحكامه جاءت بالغة الإيجاز ولم تتناول الأمور الهامة المنظمة لنشاط الأكاديمية. 

عام 1981 عدل القانون بقانون آخر رقم 158 بإعادة تنظيم الأكاديمية.

عام 1989 صدر القانون رقم 401 بأعمال أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 على أكاديمية الفنون.

وحددت المادة الأولى للقانون 158 لسنة 1981 اختصاصات وأهداف الأكاديمية بأنها تختص بكل ما يتعلق بتعليم الفنون والبحوث العلمية التي تقوم بها معاهدها في سبيل خدمة المجتمع والارتقاء به حضاريًا كما تسهم في رقى الفكر والفن والقيم الإنسانية والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً يرعى تراث البلاد وأصالته.

المعهد العالى لموسيقى الكونسرفتوار كاديمية الفنون جامعة تكساس هيئة فولبرايت الدكتورة نسرين رشدي

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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