الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ناتو: إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فستدفع الثمن باهظًا

ينس ستولتنبرغ
ينس ستولتنبرغ

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، اليوم الأربعاء، إن الوجود العسكري للحلف في شرق أوروبا هدفه مواجهة تهديدات روسيا، منوهًا إلى أن روسيا لوحت باستخدام القوة ضد جيرانها".

وتابع أمين عام الناتو، في مؤتمر صحفي، أن روسيا أظهرت استعدادها لتحدي مبادئ أمننا ومن حق الحلف الدفاع عن نفسه، مشيرًا إلى أن وزراء الدفاع في الحلف ناقشوا تحديث روسيا لترسانتها النووية"، لافتا إلى أن موسكو تتحدى المبادئ الأساسية للحفاظ على الأمن الجماعي، مشيرًا إلى أن تعزيز القدرات الدفاعية للحلف ليس تهديدا لروسيا".

وتابع: "قدمنا اقتراحات إلى روسيا لخفض التوتر ولكن لم نتلق أي، مضيفًا: أن "روسيا لديها حشود عسكرية في أوروبا تعد الأكبر منذ الحرب الباردة".

ونوّه إلى أنهم لم يلحظوا أي علامات على خفض التصعيد من جانب روسيا، كما رحب بكافة الجهود الدبلوماسية لحل الأزمة مع روسيا، مشيرًا إلى أن رومانيا مستعدة لاستضافة المزيد من قوات الحلف تحت قيادة فرنسية.

ولفت إلى أنه "إذا استخدمت روسيا القوة ضد أوكرانيا فستدفع الثمن باهظا، ولا نخطط لنشر منظومات هجومية في أوكرانيا، وسنرسل المزيد من المجموعات القتالية إلى رومانيا ومنطقة البحر الأسود، ومستعدون للإصغاء والحوار حول المخاوف الأمنية الروسية".

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي شرق اوروبا روسيا تهديدات روسيا ينس ستولتنبرغ شمال الأطلسي ناتو

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حوار مع فضيلة الإمام

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