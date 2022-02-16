يستضيف مركز جزويت الإسكندرية، حفل توقيع ومناقشة ديوان الشاعر الشاب مينا ثابت "مورتاديلا.. قبطي مفروم في حضن الشوارع والبارات"، الصادر عن دار صفصافة للنشر والتوزيع، في تمام الساعة الـ7 مساء الأثنين .

يتضمن ديوان مورتاديلا .. قبطي مفروم في حضن الشوارع والبارات " خمسة فصول.

يأتي الفصل الأول تحت عنوان (توت) والذي يبدأ "بين الكتابة والحكمة" بمجموعة تتحدث عن خِبرات حياتية ويومية، صراعات قائمة مع غلاء المعيشة والارتباط، إلى جانب حوار مع الله، وجاء الفصل الثاني بعنوان (بابه) "زي نقلة حاجة من مكانها"، عن التغييرات الطارئة في الوطن والتي نعيشها يوم بيوم، وبعضها عن التصالح مع الأمراض النفسية والجسدية، أما الفصل الثالث فهو (هاتور) "بين المزيكا والحب"، والفصل الرابع يأتي تحت عنوان (كيهك) "بين البينين"، أما الفصل الخامس والأخير فقد جاء بعنوان (برمهات) "مواعيد النُّضج".

ومن أجواء الديوان نقرأ:

يا وَطن عَايش وأنا ميت

لِيلَك غميق

والشَمس فيك من المستحيل

فيك القمر محبوس ف العماير

فيك العياط ع الكيف ف البلكونات

فيك النزيف عادي ورا الستاير

ضربت المعنى والصدفة ف التقديمات

حصدت الفضاء والفراغ والسجائر

نغيب جواك عشان لقمة مش إحسانات

فنرجع موتى في الصناديق

يا وطني ليلك غميق.

وأما عن مينا ثابت مالك فهو شاعر وروائي مصري ولد في مدينة الإسكندرية 1991.

حصل على العديد من الجوائز الأدبية منها، جائزة ساويرس الثقافية "أحمد فؤاد نجم" عن ديوان ماوراء الكنييسة ، وجائزة طلعت حرب الثقافي بمقال نقدي عن الشاعر عبد العظيم ناجي.

صدر له " تاكسي أبويا القديم و "ما وراء الكنيسة"، ديوان بالعامية المصرية "كانفجار حبة رمان" ديوان نثري فصحي عن دار فهرس، ونص أدبي في كتاب مسارات في المدينة: مع الكاتب علاء خالد.