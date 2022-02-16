إحالة حداد إلى المفتي بتهمة قتل صديقه لسرقته في القليوبية

قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية برئاسة المستشار عادل علي ماهر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدي نبيل شفيق نصر الله، بإحالة أوراق "حداد" للمفتي، متهم بقتل شخص وسرقته، وذلك لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة اليوم الخامس من دور شهر يونيو المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 2095 لسنة 2013 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 23 لسنة 2013 كلي شمال بنها، أن المتهم وآخرين "صدر بحقهم أحكام جنائية مسبقة" قتلوا المجني عليه "أبو المعاطي.ع.أ"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وسرقة سيارته، وأعدوا لهذا الغرض السلاح النارى والذخيرة، بأن استغل المتهم الثاني صداقته بالمجني عليه واستدرجه وباقي المتهمين ليلًا بسيارته إلى أحد الحدائق بغرض التنزه، وما أن ظفروا به حتى باغته المتهمون، وأطلقوا صوبه ثلاث أعيرة نارية من السلاح بالتناوب ثم ألقوا جثته بأحد الترع.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تلقت بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب "سائق"، ملقى على جانب أحد الترع مصاب بعدة أعيرة نارية بمناطق متفرقة بالجسم.

جرى إخطار مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحثي وتمكنت من كشف تفاصيل الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 4 متهمين، جرى ضبط 3 منهم وتقديمهم للمحاكمة وصدرت بحقهم أحكام جنائية، إلى أن جرى ضبط المتهم الأخير وتقديمه للمحاكمة فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات بنها الدائرة الثانية بإحالة أوراق "حداد" لمفتى الجمهورية للنظر فى إعدامه لقيامه وآخرون بقتل سائق وألقوا بجثته في إحدى الترع ببنها وسرقة سيارته، وعاقبت المحكمة المتهمين من الأول حتى الثالث بالإعدام في جلسة سابقة، وقضت المحكمة اليوم بإحالة أوراق المتهم الرابع للمفتي عقب القبض عليه، وحددت جلسة الخامس من شهر يونيو القادم للنطق بالحكم.

وكان المستشار فخرى خيري المحامى العام لنيابات شمال بنها، قد أحال المتهمون في القضية، وهم "محمد خ م" 19 سنة طالب و" رامي ج م" 26 سنة مبيض محارة و"حمادة ج م" 19 سنة جزمجى و" حماده م م " 26 سنة حداد بتهمة قتل المجني عليه أبوالمعاطي عبد الفتاح أبو المعاطي عبد الفتاح عفيفي عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية، وعقدر العزم على قتله وسرقة سيارته وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري والذخيرة وفى سبيل تنفيذ جريمتهم استغل المتهم الثاني صداقته بالمجني عليه واستدرجه وباقي المتهمين بسيارته ليلا إلى إحدى الحدائق برعم التجوال والتنزه، وغافلة المتهمون الأول فالثالث فالرابع وأطلقوا صوبه ثلاث أعيرة نارية من سلاح نارى بنية قتلة فأحدثوا إصاباته والتي أودت بحياته ، ثم ألقوه جميعا بإحدى الترع وسرقوا سيارة و الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه .

كما تتضمن أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحا ناريا "فرد خرطوش" وذخائر وأخفوا جثة المجنى عليه بإلقاءها بإحدى الترع بدون إخبار جهات الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه.