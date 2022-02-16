مصطفى شعبان ينشر أول فيديو من كواليس «دايما عامر»

نشر النجم مصطفى شعبان، أول مقطع فيديو من كواليس مسلسل "دايما عامر" والذي يخوض به سباق مسلسلات رمضان 2022.

وظهر شعبان في الفيديو الذي نشره عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وهو يسير ضاحكا على شاطئ البحر والكاميرات من حوله، وعلّق: "دايما عامر".

مسلسل "دايما عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نورالدين، أحمد الشامي، وهو من تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح وإخراج مجدي الهواري، والمقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2022.

مسلسل "دايما عامر

وفي مسلسل "دايما عامر"، تجسد الفنانة لبلبة دور "ميس زهرة" في العمل، وتؤدي ميرنا نورالدين دور "ميس فدوى"، وسينتيا خليفة في دور "ميس ماهيتاب"، وكريم عفيفي في دور "مستر نوفل"، وسماء إبراهيم في دور "ميس همت"، وأحمد الشامي في دور "مستر شريف"، وعمرو عبدالجليل في دور "مستر أبوالوفا".

شارك النجم مصطفي شعبان أخر أعماله الدرامية في الموسم الرمضاني الماضي 2021، من خلال مسلسل «ملوك الجدعنة» مع النجم عمرو سعد، وعدد كبير من الفنانين، أبرزهم: «ياسمين الرئيس، والراحلة دلال عبدالعزيز، ورانيا يوسف، وعمرو عبدالجليل، وبسمة داود، وأحمد داود، وليلى حسين، ووليد فواز»، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف عبير سليمان، وفكرة محمد سيد بشير.

بعد مقتل صديقهما علي، يسرق كلا من سفينة وسرية حقيبة زاهي العتال، والتي تحتوي على الألماس، ويبدأ من هنا الصراع بين زاهي والصديقين سفينة وسرية.

https://www.instagram.com/mostafashaban/?utm_source=ig_embed&ig_rid=e8e07c28-855d-48d3-b0c0-7c83b85a3968

ويناقش مصطفى شعبان فى المسلسل مشاكل التعليم في مصر خلال الفترة الأخيرة ويضع حلولا لأزمات المدرسين وأولياء الأمور والطلاب، ويعود فيه للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحا سويا في الدراما التليفزيونية خلال مسلسلي “الزوجة الرابعة” عام 2012، و”مزاج الخير” عام 2013.