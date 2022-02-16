«زراعة الشرقية» تُنفذ مدرسة حقلية عن الخيار بقرية أم الزين

نفذت مديرية الزراعة فى الشرقية بالتعاون مع معهدي بحوث البساتين ووقاية النبات مدرسة حقلية إرشادية عن محصول الخيار (خيار تحت الاقبية البلاستيكية) بقرية أم الزين التابعة لمركز الزقازيق، بحضور الدكتور محمد ابراهيم عوده بمعهد بحوث وقاية النبات، الدكتور محمد يوسف عابد بمعهد بحوث البساتين ، الدكتور محمد السيد ارناؤوط بمعهد الإرشاد ، المهندس أسامه عبد المعبود أخصائي المحصول بالمحافظة،مهندسي الإرشاد بإدارة الزقازيق الزراعية و عدد 20 مزارع من أهالي القرية.

وخلال المدرسة الحقلية تم توضيح أهمية إختيار الصنف الملائم للزراعة طبقاً لطريقة الزراعة سواء صوب أو حقول مكشوفة وكذلك التوصيات والمعاملات التي تتم لمحصول الخيار مثل طرق الري ومقاومة الأمراض وطرق العلاج وعلامات نضج المحصول وتوقيت الحصا د، وتم فتح باب المناقشة والرد علي أسئلة واستفسارات الحضور .

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم على ضرورة تكثيف الندوات الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمرشدين بجميع الإدارات بنطاق المحافظة لاستخدام أحدث الأساليب العلمية في زراعه المحاصيل والتحول إلى طرق الري الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي بما يساهم في زيادة الدخل القومي.

وأضاف أن المحافظة تقدم كافة أوجه الدعم والمساندة للارتقاء بقطاع الزراعة والمساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين، وتذليل كافة المشاكل والمعوقات أمامهم لتحسين وزيادة انتاجية المحاصيل.

فى سياق متصل، كشف المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة، عن قيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بتنفيذ مدرسة حقلية إرشادية لزيادة إنتاجية أشجار النخيل المثمر لمزارعي قرية الجوسق التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس، في حضور الدكتور خالد عبد الحميد من المعمل المركزي لبحوث النخيل والمهندس محمود الشناف من قسم الإرشاد الزراعي بالمديرية ومهندسي الإرشاد بإدارة بلبيس الزراعية وعدد من المزارعين.

وأوضح أن المديرية مستمرة في تنفيذ الندوات الإرشادية الحقلية لتوعية المزارعين بكيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل وتعريفهم بطرق حمايتها من الآفات الضارة، كما تم استعراض الأهمية الاقتصادية لأشجار النخيل وطرق خدمته وكيفية إجراء عملية التقليم ومكافحة سوسة النخيل.