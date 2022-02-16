الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مدبولى: نُعد تشريعًا لتجريم البناء على الأراضى الزراعية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، إن المواطنين مستمرون في التعدي على الأراضي الزراعية، والبناء عليها، ونتيجة لذلك تضيع آلاف الأفدنة.

وأضاف مدبولي أن ذلك الموضوع أصبح أمنا قوميا، والدولة ستتعامل بكل قوة مع المتعدين، لأن من يفعل ذلك يرتكب جريمة كبيرة جدا، مؤكدا أن هناك إعداد حاليا لتشريع بتجريم هذا الأمر بشكل كامل، حيث سيصبح الأمر كله بالتشارك والوعي بضرر الموضوع، فكل مواطن يعتقد أن لديه قيراطين أرض يعتقد أنها ليست مشكلة، لكن الآلاف يفعلون هذا الأمر، ولا بد من إبراز فداحة هذا الأمر من قبل الإعلام الوطني، لأن هذه جريمة في حق أبنائنا وأحفادنا.

وتابع: «نعمل بقوة كبيرة الى جانب الزراعة، فهناك عمليات توطين وتعميق للصناعة، وهناك تنسيق علي أعلى مستوي لتنظيم عمليات الاستيراد لضمان حودة وحماية الصناعة الوطنية».

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء التعدي على الأراضي الزراعية امن قومي تشريع الإعلام الوطني

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وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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