الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 89.4%

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية نتيجة الشهادة الإعدادية، بنسبة نجاح 89.4%.
وبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية العامة والمهنية121 ألفًا و896 طالبًا وطالبة، جرى توزيعهم على 650 ‏لجنة امتحانية على مستوى المحافظة.

ومن جهته وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية التهنئة للطلاب الناجحين مطالبا بضرورة بذل الطلاب اقصى جهد فى الفصل الدراسى الثانى لتحقيق أعلى درجات ممكنة.

وشهدت اللجان الامتحانية بمحافظة الدقهلية، اتخاذ إجراءات احترازية ووقائية مشددة، حفاظًا على حياة الطلاب من انتشار فيروس كورونا، منها تعقيم وتطهير المدارس، وعقد بروتوكولات تعاون مع مديرية الصحة، لتوفير زائرة صحية بكل مدرسة، للتعامل الفوري مع أي أحداث طارئة.

كما تم تشديد التواجد الأمن بكثافة خارج اللجان، وعمل دوريات متحركة لتأمين محيط المدارس، بالإضافة إلى حظر ‏استخدام الطلاب والمعلمين الهواتف المحمولة داخل اللجان، وتنفيذ التعليمات الوزارية بالتصدي بكل الحسم والحزم لكافة وسائل للغش.

فيما شدد المهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جميع المصححين، عدم اصطحاب الهواتف داخل الكونترول الرئيسي والفرعي، وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي وكافة الإجراءات الاحترازية، ومنع التدخين.

وفي سياق متصل، أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، خطوات التظلم على نتيجة الترم الأول لطلبة الإعدادية، وهي تسديد الرسوم المقررة بمقر شئون الطلبة بالإدارة التعليمية التابعة لها الطالب و المقيد بها وتقديم طلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها للتظلم.

كما يتم تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب، وتحدد اللجنة موعد الاطلاع، وبسمح للطالب وولي أمره فقط بدخول اللجنة من الساعة التاسعة صباحًا، على أن تعلن النتيجة بمقر شئون الطلبة بالإدارات التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

جريدة الدستور نتيجة الشهادة الإعدادية نتيجة الشهادة الاعدادية بالدقهلية بالاسم و رقم الجلوس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

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