بالأسماء.. حريق يقتل 3 أطفال أشقاء في الجيزة

تستكمل جهات التحقيقات إجراءاتها في مصرع 3 أطفال بينما أصيبت والدتهم وشقيقهم الرابع باختناق في حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع مراد بدائرة قسم شرطة الجيزة.

والضحايا هم "هايدي مصطفى الأمير" 6 سنوات، وشقيقيها "محمد" 6 سنوات، "نورهان" 8 سنوات، وأصيب شقيقهم الرابع "مصطفى" ووالدتهم "هنية ربيع حسين" 41 سنة، بحالة اختناق، وجرى نقل الجثامين إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وكشفت التحريات الأولية أن ماسا كهربائيا وراء اندلاع الحريق.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.