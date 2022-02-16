حبس شخصين ضبطا بـ14 ألف قرص مخدر ومنشط في القليوبية

قررت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، حبس عاطل وسائق لممارستهم نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة أقراص مخدرة ومنشطات جنسية 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائى لفحصها واستعجال تحريات رجال المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية يفيد ورود معلومات سرية بقيم عاطل وسائق مقيمين دائرة مركز شرطة بنها بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتشكلت حملة أمنية من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط مركز شرطة بنها وتمكنوا من ضبط "ع ع م"26 سنة سائق و"أ ع م" 32 سنة عاطل مقيمان دائرة مركز شرطة بنها.

وضبط بحوزتهما 1800 قرص مخدر مختلف الأنواع، 12456 قرص منشط جنسى مختلف وكميات أخرى من الأقراص المنشطة الجنسية مختلفة الأنواع ومجهولة المصدر مبلغ مالى و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.