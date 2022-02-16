رئيس المحطات النووية يعلن مسابقة لإنشاء نصب تذكاري لـ«الضبعة»

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استعداد الهيئة لعقد مسابقة لتصميم نصب تذكاري في موقع المحطة النووية بمدينة الضبعة، بغرض تنمية المعرفة والتقبل الجماهيري لمحطات الطاقة النووية لدى المجتمع المصرى.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن عقد هذه المسابقة يأتي في إطار حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من إبداعات الشعب المصري فى المشروعات القومية الكبيرة والمهمة، موضحًا أن الهدف هو للنهوض بالثقافة والفن في ضوء أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وتشجيع الشباب على المشاركة الفعالة فى شتى المجالات والميادين.

وأضاف الدكتور أمجد الوكيل، لذلك تعلن هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن مسابقة لتصميم نصب تذكارى للمحطة النووية بالضبعة، حيث تم تحديد الموقع المقترح لإنشاء النصب التذكارى فى المحطة.

وأشار رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، إلي أنه نظرا لتميز المساحة والموقع المقترح لإقامة النصب بها، وهو أمام مبنى هرمى الشكل، والذى يتميز بالطراز المعمارى المستلهم من الحضارة المصرية القديمة “الفرعونية”.

وكشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية تفاصيل النصب التذكاري ومواصفاته الفنية، والتي تتضمن أن العمل الفني قد يصل ارتفاع المبنى الهرمى إلى حوالى ثلاثون مترا، ومساحة النصب التذكاري لا تزيد عن 20م × 20م وهي مساحة كاملة تشمل الساحة المؤدية إلى حجر الأساس أو النحت الرمزي.

الاعتبارات والمحددات التصميمية

يقوم المتسابق بإعداد وتقديم تصور مقترح لتنسيق وتخطيط وتحديد المكان والمساحة المخصصة لإقامة النصب التذكاري، وذلك وفقاً لأبعاد المساحة المقترحة لإقامة النصب التذكارى.

على أن يتم مراعاة الاعتبارات والمحددات الآتية:-

أ‌- أن تستمد وتستوحي فكرة المشروع ورموزه من البيئة المصرية والمفردات المعبرة عن المحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محملاً بنبضها، وناطقاً بملامحها ومميزاتها، مع الاهتمام بالكتلة والحركة المتجهة إلي الفراغات المطلقة داخل العمل المجسم الفنى Outdoor Sculpture ، وكذا بالملمس واللون وتفعيلهما لخدمة الفكرة المقترحة للنصب المقترح إقامته.

ب- مناسبة تصميم النصب التذكارى مع شكل المبنى الهرمى المجاور له فى المحطة، لتحقيق إمكانية الرؤية الواضحة له من جميع الاتجاهات مع تحديد الارتفاع، وتبرير الاختيار لهذا الارتفاع فى الدراسات التحليلية.

ج- مناسبة المساحة المخصصة للنصب التذكارى مع المساحة والموقع المقترح لإقامة النصب بها، وضرورة توفير البيئة الطبيعية “المساحات الخضراء” أو أماكن جلوس حوله، ووضوح اللمسة الحضارية المناسبة وبيان أسباب اختيار هذه النسبة في التصميمات والدراسات التحليلية المرفقة.

د- تقديم مقترح للمواد الخاصة بتجسيم النصب التذكارى، والتى تحقق السلامة الإنشائية والديمومة، على أن يراعى المتسابق فى تصميم النصب التذكارى وجود قاعدة يمكن معالجتها بنحت جدارى يتناسب مع الفكرة العامة للتصميم.

هــ- تقديم مقترح للمواد والخامات الخاصة بتشطيبات النصب؛ تتناسب مع الظروف المناخية البيئية للموقع وتبرز رمزية ومكانة هذا النصب للهيئة والقيمة التاريخية لمصر.

و- يقوم المتسابق بإعداد التصميمات والدراسات الموضحة لكل بند من البنود السابق ذكرها وتقديمها مع العرض الخاص به داخل المستندات الخاصة بالمقترح لإنشاء النصب التذكارى.

وتنوه هيئة المحطات النووية أن على من يرغب في الحصول على كافة تفاصيل المسابقة، يرجي الدخول على الموقع الرسميي للهيئة عبر ذلك الرابط:

https://nppa.gov.eg/nppa_memorial_ar/?fbclid=IwAR0EM7AQ-DtX4SA7rwplXXhKjyKMMK_Z38a0Ce0y9rEpbhpSpQiDQBZRerQ#ComptetionRequirements