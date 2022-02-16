الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

«من تمور وحشيش لألفاظ خارجة».. أزمات عمر كمال مع نقابة الموسيقيين

عمر كمال
عمر كمال

تصدر اسم الفنان عمر كمال تريند “جوجل” بعد إصدار الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين مساء أمس، قرارًا بوقفه عن الغناء واحالته للتحقيق، بعد ظهوره في فيديو لايف على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” هاجم خلاله نقابة الموسيقيين والفنان هاني شاكر.

لم تكن تلك أول أزمات عمر كمال مع نقابة المهن الموسيقية ولكن سبقها العديد من المواقف والتي تستعرضها "الدستور" في التقرير التالي:

مهرجان موسم الرياض:

وفي العام الماضي 2021، افتعل عمر كمال ازمة جديدة اثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث استبدل كلمات اغنيته بنت الجيران من “أشرب خمور وحشيش” إلى “أشرب تمور وحليب”، عند تقديمه حفله في المملكة العربية السعودية، في موسم الرياض، وقال على المسرح وقتها "انا هغير كلمات الاغنية عشان أنا واقف على أرض طاهرة"، ليشعل غضب المتابعين المصريين على السوشيال ميديا واعتبروه انه يستنقص من حجم وقيمة مصر وأصدرت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، بيان قالت فيه: في اخر حفلات المطرب عمر كمال في المملكة العربية السعودية حينما سئل عن سبب استبدال كلمتي خمور وحشيش بتمور وحليب في أغنيته الشهيرة قال أنا واقف على أرض طاهرة، علما بأن الفنان هاني شاكر طلب منه تغيير هذه الكلمات من قبل لخطورتها على القيم والأخلاق وأنها تترسخ في وجدان النشء".

حفل عيد الحب 2020:

قامت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر في 14 فبراير عام 2020، بإصدار قرار بإيقاف المطرب عمر كمال، عن العمل، بسبب ما وصفته بالمخالفات التي تتعارض مع شروط العضوية، وذلك بعد أيام من مشاركته مع مطرب المهرجانات حسن شاكوش في إحدى حفلات عيد الحب وتقديم أغنية بنت الجيران بدون استبدال كلماتها المخالفة خمور وحشيش.

لفظ خارج في أحد الحفلات:

في عام 2021، تم التحقيق مع المطرب عمر كمال من قبل لجنة التحقيقات بنقابة المهن الموسيقية، بناء على قرار مجلس الإدارة، بقرار من النقيب الفنان هاني شاكر، للتحقيق في اللفظ الخارج الذي بدر منه في أحد الحفلات، وجاء في أقوال المطرب عمر كمال: أن ذلك كان في إطار حفل خاص وقديم، حيث كانت قبل عام ونصف العام بإحدى الفيلات بمنطقة المريوطية.

لايف فيسبوك:

وقعت أزمة للفنان عمر كمال مع نقابة الموسيقيين، بعد ظهوره في بث مباشر على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يهاجم فيه نقابة الموسيقيين ونقيبها الفنان هاني شاكر، بشكل غير لائق.

وقالت النقابة في بيان إن الفنان عمر كمال تلفظ بألفاظ غير لائقة على النقابة وتطاول على نقيبها وتحت تأثير المواد الكحولية، كما قال بعض الدلالات غير الأخلاقية في الفيديو، وذلك وفق ما كشفه المستشار القانوني لنقابة المهن الموسيقية.

مصر هاني شاكر نقيب الموسيقيين عمر كمال الفنان عمر كمال الفنان الشعبي “عمر كمال” الغناء

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وائل لطفي

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