الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم مطروح يتابع برامج توعية العاملين بأهمية التنمية المستدامة

وكيل تعليم مطروح
وكيل تعليم مطروح

تابع عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، اليوم الأربعاء، خطة تنفيذ البرامج والأنشطة لتوعية العاملين بالتعليم بأهمية وأهداف استراتيجية التنمية المستدامة، وذلك فى ضوء توجيهات  الدولة لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية رؤية مصر 2030. 

وأكد وكيل تعليم مطروح أن رؤية مصر 2030 تركز على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته، وذلك من خلال التأكيد على ترسيخ مبادئ العدالة والاندماج الاجتماعي ومشاركة كافة المواطنين في الحياة السياسية والاجتماعية.

ووجه وكيل تعليم مطروح بضرورة عقد لقاءات توعوية لموجهي المواد الدراسية المختلفة لربط المقررات الدراسية  بالمشروعات القومية الحديثة والإنجازات التي حققتها الجمهورية الحديثة وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

وأوضح  هشام جميعي، مدير إدارة التخطيط والمشروعات بالمديرية، بأنه سوف يتم تدشين مسابقة بين أقسام التخطيط والمشروعات في الإدارات التعليمية بهدف التنافسية وصولاً لأفضل الأنشطة والبرامج المنفذة للتوعية بأهمية تحقيق أهداف إستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى  أنه تم وضع خطة لتنفيذ برامج التوعية  على مستوى جميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة.

رؤية مصر 2030 التنمية المستدامة وكيل تعليم مطروح التخطيط والمشروعات مطروح

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