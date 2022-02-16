الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في اعتداء عامل مخبز جنسيا على طفلة بأكتوبر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في جريمة اعتداء جنسي ارتكبها عامل بمخبز بحق طفلة بمدينة 6 اكتوبر في محافظة الجيزة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة تحرش أحد الأشخاص عامل بفرن مخبوزات بطفلة لم تكمل عقدها الأول، أن المتهم استغل خلو الفرن محل عمله من الزبائن وتواجد الطفلة بمفردها وقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، إلا أن الطفلة قامت بالصراخ واستنجدت بالأهالي والذين قاموا بإنقاذها من يد المتهم وتمكنوا من ضبطه.

كانت البداية بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عامل بالتحرش بطفلة داخل فرن مخبوزات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء ذهاب طفلة لشراء بعض المخبوزات من الفرن قام عامل بالفرن بالتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها إلا أن الطفلة استغاثت بصرخة تجمع على أثرها الأهالي وقاموا بإنقاذ الطفلة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.

مديرية أمن الجيزة غرفة عمليات النجدة واقعة تحرش التحرش بطفلة قسم شرطة ثالث أكتوبر تحرش بطفلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين