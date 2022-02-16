التحقيق في اعتداء عامل مخبز جنسيا على طفلة بأكتوبر

تباشر النيابة العامة، اليوم الأربعاء، التحقيق في جريمة اعتداء جنسي ارتكبها عامل بمخبز بحق طفلة بمدينة 6 اكتوبر في محافظة الجيزة.

كشفت التحريات الأولية التي أجراها ضباط مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، في واقعة تحرش أحد الأشخاص عامل بفرن مخبوزات بطفلة لم تكمل عقدها الأول، أن المتهم استغل خلو الفرن محل عمله من الزبائن وتواجد الطفلة بمفردها وقام بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها، إلا أن الطفلة قامت بالصراخ واستنجدت بالأهالي والذين قاموا بإنقاذها من يد المتهم وتمكنوا من ضبطه.

كانت البداية بتلقي الرائد هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من الأهالي يفيد بقيام عامل بالتحرش بطفلة داخل فرن مخبوزات بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء ذهاب طفلة لشراء بعض المخبوزات من الفرن قام عامل بالفرن بالتحرش بها جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسدها إلا أن الطفلة استغاثت بصرخة تجمع على أثرها الأهالي وقاموا بإنقاذ الطفلة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.