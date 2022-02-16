الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: نهاية المناورات العسكرية وسحب قوات من «القرم»

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، انتهاء مناورات عسكرية وسحب جزء من قواتها من شبه جزيرة القرم التي ضمّتها العام 2014، حيث كان حشد قوات يثير مخاوف من احتمال غزو أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، التي أوردت بيانها وكالات الأنباء الروسية "أنهت وحدات إقليم الجنوب العسكري تمارينها التكتيكية في قواعد شبه جزيرة القرم وتعود عبر السكك الحديد إلى ثكناتها الأصلية".

وأجرت وحدات أسطول البحر الأسود الروسي المنتشرة في شبه جزيرة القرم، تدريبات لضمان سلامة الملاحة والتدريب القتالي لقوات الأسطول في البحر الأسود، وشاركت في التدريبات أطقم محطات الرادار ومراكز الاتصال الموجودة على الساحل في شبه جزيرة القرم.
وذكرت شبكة “روسيا اليوم” الإخبارية نقلا عن بيان أصدرته الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود الروسي، أن أطقم القتال في المواقع عملت على إنشاء اتصال مرئي وإلكتروني مع الأهداف المخصصة، وإصدار بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب، وتوفير التوجيه الملاحي للسفن التي تؤدي المهام الموكلة إليها في البحر.
وأضاف البيان، أن التدريبات تضمنت مواقع الرادار الثابتة والمتحركة لأسطول البحر الأسود؛ ما أكد الدرجة العالية من الاستعداد والقدرة على أداء المهام على النحو المنشود.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية، عن قلقها إزاء قرار بعض الدول سحب موظفيها العاملين في جنوب شرق أوكرانيا ضمن بعثة المراقبة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الرئاسة الحالية والأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أبلغا الدول الأعضاء، بأن بعض الدول قررت سحب مواطنيها الموظفين في بعثة المراقبة الخاصة للمنظمة في أوكرانيا بدعوى تفاقم الظروف الأمنية.

وأضافت أن "هذه القرارات تثير بالغ قلق موسكو"، محذرة من جر البعثة عمدًا إلى الهيستيريا العسكرية التي تؤججها واشنطن، واستغلالها كأداة لاستفزاز محتمل"، داعية إدارة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى التصدي بحزم لمحاولات العبث بالبعثة، ومنع جر المنظمة إلى التلاعبات السياسية عديمة الضمير الجارية حولها.

أوكرانيا مناورات عسكرية روسيا جزيرة القرم وزارة الدفاع الروسية شبه جزيرة القرم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين