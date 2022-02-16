الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا: 11% فقط من سكان إفريقيا تلقوا تطعيمًا كاملاً ضد «كورونا»

كورونا في إفريقيا
كورونا في إفريقيا

عقب عام واحد من بدء التوزيع الدولي للقاحات كورونا، تلقى 11% فقط من سكان إفريقيا تطعيما كاملا ضد الفيروس، بحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية.

وجاء في وثيقة للوزارة، اليوم الأربعاء، أن أحد أسباب تدني نسبة المطعمين في أفريقيا هو أن
العديد من البلدان لا يتوفر لديها سوى قليل من اللقاحات لفترة طويلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ عام 2021 يُجرى دعم إنتاج اللقاحات في أفريقيا بمشاريع يبلغ إجمالي حجمها 530 مليون يورو.
ومع ذلك، فإن الوضع في البلدان الإفريقية متباين تماما، كما تظهر أداة تحليل منظمة التنمية "وان"، والتي تجمع بيانات من البلدان لإتاحة نظرة عامة قابلة للمقارنة. على سبيل المثال، تم تطعيم 79.8 % من سكان سيشيل بجرعتين، ووصلت النسبة إلى 71.9% في جزيرة موريشيوس، وإلى 62.9% في المغرب. 

وتلقت هذه الدول إمدادات أكبر أو اشترتها باتفاقات ثنائية.

وبحسب البيانات، توجد أسوأ معدلات التطعيم في بوروندي (0.1 % من السكان)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (0.2 %) وتشاد (0.8 %). 

وتسجل هذه الدول في الوقت نفسه مستويات منخفضة من الثقة في الحكومة، ومستويات مرتفعة من الفساد وقصور حاد في البنية التحتية. 

وبالنسبة لعدد السكان، فقد تلقت هذه الدول جرعات أقل من اللقاح، إلا أن عدد متلقيها الفعلي جاء أدنى من عدد اللقاحات التي توفرت لهذه الدول.

وبحسب بيانات "وان"، هناك عدة أسباب رئيسية لعدم استخدام عدد كبير من جرعات اللقاح المتبرع بها: تشكل سلاسل التوريد وسلاسل التبريد التحدي الأكبر في العديد من البلدان الأفريقية، وفي بعض الأحيان لا توجد محاقن كافية لإعطاء اللقاح المتاح. وتبرعت بعض البلدان - من بينها ألمانيا - بجرعات لقاح تم تسليمها بالفعل، لكن ظلت غير مستخدمة ولها صلاحية محدودة.

المانيا الفيروس وزارة التنمية الألمانية أفريقيا سكان أفريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين