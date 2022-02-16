ألمانيا: 11% فقط من سكان إفريقيا تلقوا تطعيمًا كاملاً ضد «كورونا»

عقب عام واحد من بدء التوزيع الدولي للقاحات كورونا، تلقى 11% فقط من سكان إفريقيا تطعيما كاملا ضد الفيروس، بحسب بيانات وزارة التنمية الألمانية.

وجاء في وثيقة للوزارة، اليوم الأربعاء، أن أحد أسباب تدني نسبة المطعمين في أفريقيا هو أن

العديد من البلدان لا يتوفر لديها سوى قليل من اللقاحات لفترة طويلة.

وأشارت الوزارة إلى أنه منذ عام 2021 يُجرى دعم إنتاج اللقاحات في أفريقيا بمشاريع يبلغ إجمالي حجمها 530 مليون يورو.

ومع ذلك، فإن الوضع في البلدان الإفريقية متباين تماما، كما تظهر أداة تحليل منظمة التنمية "وان"، والتي تجمع بيانات من البلدان لإتاحة نظرة عامة قابلة للمقارنة. على سبيل المثال، تم تطعيم 79.8 % من سكان سيشيل بجرعتين، ووصلت النسبة إلى 71.9% في جزيرة موريشيوس، وإلى 62.9% في المغرب.

وتلقت هذه الدول إمدادات أكبر أو اشترتها باتفاقات ثنائية.

وبحسب البيانات، توجد أسوأ معدلات التطعيم في بوروندي (0.1 % من السكان)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (0.2 %) وتشاد (0.8 %).

وتسجل هذه الدول في الوقت نفسه مستويات منخفضة من الثقة في الحكومة، ومستويات مرتفعة من الفساد وقصور حاد في البنية التحتية.

وبالنسبة لعدد السكان، فقد تلقت هذه الدول جرعات أقل من اللقاح، إلا أن عدد متلقيها الفعلي جاء أدنى من عدد اللقاحات التي توفرت لهذه الدول.

وبحسب بيانات "وان"، هناك عدة أسباب رئيسية لعدم استخدام عدد كبير من جرعات اللقاح المتبرع بها: تشكل سلاسل التوريد وسلاسل التبريد التحدي الأكبر في العديد من البلدان الأفريقية، وفي بعض الأحيان لا توجد محاقن كافية لإعطاء اللقاح المتاح. وتبرعت بعض البلدان - من بينها ألمانيا - بجرعات لقاح تم تسليمها بالفعل، لكن ظلت غير مستخدمة ولها صلاحية محدودة.