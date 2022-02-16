الأربعاء 16 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكبر زيادة في الوظائف منذ 22 عاما

كوريا الجنوبية
كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال حوالى 22 عاما فى يناير.
 

وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية أن عدد العاملين وصل إلى 95ر26 مليون شخص الشهر الماضي ، بزيادة 14ر1 مليون شخص عن العامالسابق، وفقا لما نقلته وكالة يونهاب للأنباء اليوم الأربعاء.
 

وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ آذار/مارس 2000، عندما زادعدد العاملين بمقدار 21ر1 مليون شخص.
 

كما يمثل ذلك الشهر الـ 11 على التوالى من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.
 

وذكرت هيئة الإحصاءات أن النمو الحاد في فرص العمل يرجع في بعض جوانبهإلى التعافي الاقتصادي الموسع الذي تدعمه الصادرات القوية.

 

وعلى صعيد آخر ، تظاهر المئات من أصحاب المطاعم وغيرهم من أصحاب المشروعات الصغيرة في وسط سيئول  مطالبين الحكومة برفع القيود على ساعات العمل وتقديم تعويضات كافية لهم عن خسائر كورونا.

 

وتجمع حوالي 200 من أعضاء ما يسمى بجمعية "الطوارئ للمشروعات الصغيرة" التي تضررت من جائحة كوفيد-19 بالقرب من ميدان كوانغهوامون في وسط سيئول في مسيرة احتجاجية للمطالبة بحقهم في البقاء.

 

وبموجب الإجراءات الحالية لمكافحة كوفيد-19، يتم حظر التجمعات الخاصة لأكثر من ستة أشخاص في جميع أنحاء البلاد، ويتم إغلاق المقاهي والمطاعم على الساعة 9 مساء، كما يتم تقييد ساعات عمل الأعمال والشركات الأخرى، مثل المراكز التعليمية الخاصة، حتى الساعة 10 مساء.

 

وطالب المتظاهرون بإلغاء تقييد ساعات العمل وإدراج مشغلي الشركات التي تزيد مبيعاتها عن مليار وون (833.333 مليون دولار أمريكي) في إجراءات التعويض الحكومية المقبلة لمن تضرروا من فيروس كورونا، كما ناشدوا الحكومة تعويضهم بنسبة 100% عن الخسائر الناجمة عن إجراءات التباعد الاجتماعي.

 

ويعتزم أعضاء الجمعية تنظيم حملة عصيان مدني ضد تقييد ساعات العمل، حيث سيقومون بفتح متاجرهم ومطاعمهم على مدار الساعة اعتبارا من يوم الاثنين بداية من الأسبوع المقبل إذا لم يتم قبول مطالبهم، كما يخططون لرفع دعوى قضائية ضد إجراءات مكافحة الفيروس التي تفرضها الدولة على الشركات الخاصة.

 

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