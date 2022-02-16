اعتقال رئيس هندوراس السابق المطلوب لواشنطن بتهمة تهريب المخدرات

اعتقلت الأجهزة الأمنية في هندوراس الرئيس السابق للبلاد خوان أورلاندو هرنانديز، الذي تتهمه الولايات المتحدة بالضلوع في تهريب المخدرات.

وجرت العملية الأمنية في عاصمة البلاد تيغوسيغالبا، وسط إجراءات أمنية مشددة، ونفذت دون أي حوادث طارئة، حسب تقارير وسائل الإعلام المحلية.

وأصدرت المحكمة في هندوراس مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق يوم الثلاثاء بعد تلقي السلطات طلبا رسميا من الولايات المتحدة بتسليم هرنانديز المشتبه بضلوعه في تهريب كميات كبيرة من الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

وأعلن هرنانديز عن استعداده للمثول أمام المحكمة و"الدفاع عن براءته".

ومن المتوقع أن تصدر محكمة هندوراس قرارا بشأن تسليم هرنانديز للولايات المتحدة في غضون 3 أشهر.

وكانت المحكمة الأمريكية قد حكمت في مارس 2021 بالسجن مدى الحياة على الرئيس الهندوراسي السابق خوان أنطونيو هرنانديز، بتهم تهريب المخدرات.