الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين: نسعى لاتفاق مع الدول الغربية بشأن المسائل الأمنية

بوتين
بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الردود الغربية على الضمانات الأمنية لا تستجيب لمطالب بلاده، معلنا في الوقت نفسه عزم روسيا على الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع الدول الغربية عبر الطرق الدبلوماسية.

وقال الرئيس الروسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الثلاثاء بموسكو: “إن روسيا ستسعى عبر الوسائل الدبلوماسية للاتفاق مع الدول الغربية بشأن المسائل الأمنية”، مشيرا إلى أنه من ضمن هذه المسائل عدم توسع حلف شمال الأطلسي "الناتو" شرقا وعدم نشر أسلحة هجومية بالقرب من الحدود الروسية وإعادة بنية حلف شمال الأطلسي إلى ما كانت عليه في عام 1997.

وأعرب بوتين عن استعداده لإجراء محادثات بشأن المسائل الأخرى، المتضمنة في رد الولايات المتحدة وحلف "الناتو" على الضمانات الأمنية الروسية.

وأفاد الرئيس الروسي بأنه تم تأكيد ضرورة عدم تعزيز أمن دول على حساب أمن الدول الأخرى،مشيرا إلى أن كييف تتهرب من تنفيذ تعهداتها بموجب اتفاقيات مينسك. وأن بلاده لا تريد الحرب في أوروبا، لذلك طرحت مبادرة الضمانات الأمنية".

وعلى صعيد آخر، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن العمل مستمر في صياغة نظرية السياسة الخارجية لروسيا، وسيتم إنجازها مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي في العالم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أضاف بيسكوف: "طبعا تخضع وثائق سياستنا الخارجية، للتغيير. وكما تعلمون تم قبل أسبوع واحد فقط في اجتماع الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الروسي، النظر في الخطوط العريضة الرئيسية لنظرية سياستنا الخارجية الجديدة، وحاليا يجري العمل على تشذيبها ووضع اللمسات الأخيرة طبعا مع الأخذ في الاعتبار التطورات الجارية مؤخرا" .

في وقت سابق، أوضح بيسكوف أن موسكو مهتمة بالتعاون مع جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، لكنها تبحث عن فرص لتوسيع التعاون فقط عندما يكون هناك معاملة بالمثل.

كما أعرب بيسكوف عن أسفه لأن الاتحاد الأوروبي، يواصل اتباع ما تمليه الولايات المتحدة، حتى عندما يتعارض ذلك مع المصالح الأوروبية.

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