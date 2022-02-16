الأربعاء 16 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيسكوف يوصى الأوكرانيين بضبط المنبّه ليستيقظوا قبل الغزو الروسى لبلادهم فجراً

بيسكوف
بيسكوف

سخر متحدث الكرملين من التقارير الغربية حول "الغزو الروسي لأوكرانيا فجرا"، وأوصى الأوكرانيين "بضبط المنبّه" ليستيقظوا ويروا إن كانت روسيا قد غزتهم، أو عليهم العودة إلى الفراش.

 

وقال دميتري بيسكوف في تصريح لوكالة "نوفوستي" ردا على سؤال حول ما إذا كان يجب على الأوكرانيين القلق أو النوم بسلام اليوم: "من الأفضل لهم ضبط المنبه لهذا الوقت وأن يروا بأنفسهم".

 

وحددت صحف بريطانية مثل "ميرور" و"ذا صن" توقيت "غزو أوكرانيا"، مشيرة إلى أنه من المفترض أن يحدث ذلك في الساعة الثالثة من فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي.

 

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة قولها إن الرئيس الأمريكي جو بايدن حدد في مؤتمر عبر الفيديو مع قادة الدول الغربية والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو الـ16 من فبراير موعدا "للغزو" الروسي لأوكرانيا.

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