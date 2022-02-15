انطلاق مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية في محافظتي أسيوط وسوهاج (صور)

أطلقت هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت، اليوم الثلاثاء، "مشروع مناهضة الهجرة غير النظامية بصعيد مصر"، ‏بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بالشراكة مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط.

وتستمر فعاليات المشروع لـ 36 شهرًا بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وتستهدف 4 مجتمعات بمركزي أخميم في محافظة سوهاج ومدينة أبنوب بمحافظة أسيوط.

ويهدف المشروع إلى ضمان عدم دفع المجتمعات في صعيد مصر إلى الهجرة غير النظامية من خلال خلق فرص للشباب لكسب سبل عيشهم وضمان حصول الأطفال على بيئة آمنة يكبرون فيها.

ويستهدف المشروع 4500 شاب وفتاة ضمن المرحلة العمرية من 15 إلى 30 سنة، من خلال تعزيز فرص الشباب من خلال التدريب على المهارات المطلوبة للعمل لدى الغير بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وتحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية، تعزيز معلومات توعية للمستفيدين وأصحاب المصلحة بشأن المخاطر على طول طرق الهجرة ومخاطر الهجرة غير الشرعية.

وقد تم الإعلان عن انطلاق المشروع بمحافظة أسيوط برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعى، وبمشاركة جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط الشريك في تنفيذ المشروع، وبحضور ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة، ووكلاء وزارة التضامن الاجتماعي والقوى العاملة والتربية والتعليم والشباب والرياضة بمحافظة أسيوط.

وأوضح مجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط إن مديرية التضامن الاجتماعى تنفيذ العديد من الشراكات مع مختلف الهيئات والجهات الحكومية لتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط أن المشروع يهدف لتحسين قدرة الشباب على بدء الأعمال التجارية المتجاوبة مع الأسواق وتوسيعها واستدامتها مع تحسين إمكانية الوصول للموارد المالية وتعزيز معلومات توعية للمستفيدين.

جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

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