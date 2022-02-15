مصرع شخص أسفل عجلات القطار بالإسكندرية

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار أبوقير، شرق الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء، بين منطقتي سيدي بشر والعصافرة.



تلقي اللواء محمود أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزه، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع شخص أسفل عجلات القطار.



على الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة المنتزه إلى موقع الحادث، رفقة سيارة إسعاف لبدء التعامل مع الحادث ورفع جثة الشخص المتوفي، والتعرف على هويته لإبلاغ أهليته، حيث لم يستدل على هويته.



ووصلت سيارة إسعاف إلى موقع الحادث الكائن بين منطقتي سيدى بشر والعصافرة، بشرق الإسكندرية، لرفع الجثمان ونقله إلى مشرحة كوم الدكة.



من جانبه، قال مصدر فى هيئة السكة الحديد بمحافظة الإسكندرية، إن حركة قطارات أبوقير لم تتأثر بالتوقف، موضحًا أنه فور وقوع الحادث، تم إبلاغ الجهات الأمنية وكافة الجهات المعنية لاتخاذ كافة الإجراءات وحضرت قوة أمنية رفقة سيارة إسعاف لنقل الجثمان إلى المشرحة واتخاذ ما يلزم قانونًا.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة المنتزه، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات وتم ندب الأدلة الجنائية لمعاينة الحادث، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.