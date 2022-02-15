حصاد «النقل» اليوم.. تنفيذ الميناء الجاف بواسطة تحالف مصري أجنبي.. وتأخيرات القطارات 90 دقيقة

شهدت وزارة النقل اليوم العديد من الفعاليات فى القطاعات التابعة لها، وترصد «الدستور» أبرزها كالتالي:

التقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وفد البنك الدولي، لمتابعة موقف المشروعات المشتركة الجارِ تنفيذها والتعاون المستقبلي في مشروعات النقل المختلفة وخاصة مشروعات السكك الحديدية.

حضر اللقاء رئيس هيئة السكك الحديدية ورئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أشاد الوزير بالتعاون المثمر والشراكة الإيجابية بين الجانبين لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية في مجالات النقل المختلفة وخاصة السكك الحديدية، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على التعاون مع شركاء التنمية الدوليين في كل مشروعات النقل الأخضر المستدام الجاري، والمخطط تنفيذها خاصة وأن القيادة السياسية وجهت بالتوسع في إنشاء شبكة النقل الأخضر النظيف الصديق للبيئة في كل أنحاء الجمهورية، وهو ما تجسد في تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي الخفيف LRT وشبكة القطار الكهربائي السريع ومشروعي المونوريل «العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وتنفيذ مشروع أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى»، مضيفًا أن الهدف الأساسي للوزارة يتمثل في تقديم وسائل مواصلات آمنة ونظيفة ومنضبطة وحديثه.

https://www.dostor.org/3715147

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات، اليوم الثلاثاء، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة على بعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.



التأخيرات المتوقعة للقطارات بالوجه البحري والقبلي اليوم

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات 90 دقيقة.

ثانياً: خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة 85 دقيقة.

- أسيوط / أسوان مدة 90 دقيقة.

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 85 دقيقة.

رابعاً: خط طنطا / المنصورة / دمياط.

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة.

متوسط تأخيرات القطارات مدة 70 دقيقة.

https://www.dostor.org/3715162

وفي ذات السياق، بحث وزير النقل، مع وفد البنك الدولى، المستجدات الخاصة بتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف، وكذلك التعاون في مشروع إنشاء وصلة حديدية تربط ميناء السادس من أكتوبر الجاف بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ القباري والذي سيتم ازدواجه، بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى ميناء الإسكندرية والدخيلة، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

وأكد وزير النقل على أهمية الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذي يعد أول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي، لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.

https://www.dostor.org/3715180



