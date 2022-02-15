وزير النقل: الميناء الجاف له أهمية كبيرة وتنفيذه بواسطة تحالف مصري أجنبي

بحث وزير النقل، مع وفد البنك الدولى، المستجدات الخاصة بتمويل مشروع تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خط القاهرة/ الجيزة/ بني سويف، وكذلك التعاون في مشروع إنشاء وصلة حديدية تربط ميناء السادس من أكتوبر الجاف بخط إمبابة/ المناشي/ الاتحاد/ القباريـ والذي سيتم ازدواجه وذلك بهدف تسهيل نقل البضائع من الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر الى ميناء الإسكندرية والدخيلة، وزيادة طاقة نقل البضائع بالسكك الحديدية، وتخفيف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

وأكد وزير النقل على أهمية الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر والذي يعد أول مشروع ميناء جاف في مصر والجاري تنفيذه وإنشاؤه بواسطة تحالف قطاع خاص مصري وأجنبي لافتاً إلى أنه يتم تنفيذ خطة شاملة لإنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية على مستوى الجمهورية، لخدمة حركة التجارة الداخلية والدولية.

وأشاد وفد البنك الدولي بالنهضة الكبيرة التي يشهدها قطاع السكك الحديدية في مصر بوجود شبكة من السكك الحديدية في الموانئ المصرية مثل الإسكندرية والسخنة ودمياط.