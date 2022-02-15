الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نائبة رئيس وزراء أوغندا تشيد بالطفرة الكبيرة فى تنفيذ المشروعات المصرية ببلادها

ريبيكا كاداجا
ريبيكا كاداجا

أشادت النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شئون شرق إفريقيا الأوغندية ريبيكا كاداجا، بالطفرة الكبيرة في تنفيذ المشروعات المصرية في أوغندا خلال الشهور الأخيرة، والتي تتماشي مع أهداف الاستراتيجية الأوغندية للتنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال استقبال المسئولة الأوغندية اليوم الثلاثاء للسفير أشرف سويلم، سفير جمهورية مصر العربية في كمبالا.

ذكرت وزارة الخارجية - على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء - أن اللقاء تطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية وسبل الدفع بها في مختلف المجالات الحيوية للبلدين.

وثمنت كاداجا، العلاقات الممتدة التي تجمع مصر وأوغندا، معربة عن تطلعها إلى الدفع بسبل التعاون مستقبلًا في المجالات التي تحقق مصالح البلدين.

من جانبه، تناول السفير أشرف سويلم أوجه الدعم المصري المقدم للجانب الأوغندي، والذي شهد زخمًا كبيرًا مؤخرًا، بما يعكس تنامي العلاقات الثنائية والتوجهات المصرية الداعمة للتنمية في القارة الإفريقية.

واستعرض المشروعات المصرية الكبرى التي تم تنفيذها مؤخرًا، ومن بينها مشروع محطة "بوسيا" للطاقة الشمسية، وافتتاح المركز الطبي المصري في مدينة "جينجا"، وتدشين مرحلة جديدة من العمل بالمزرعة النموذجية المصرية المشتركة، بجانب المشروعات التي تنفذها بعثة الري المصرية مثل إزالة الحشائش من البحيرات الأوغندية وإنشاء خزانات لحصاد مياه الأمطار.

وفي سياق متصل، سلم السفير أشرف سويلم، سفير مصر في كمبالا، محطة "بوسيا" لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، والمهداة إلى الجانب الأوغندي، في احتفال كبير نظمته حكومة الأخيرة.

وشارك في الاحتفال عن الجانب الأوغندي كل من ريبيكا كاداجا النائبة الأولى لرئيسة الوزراء وزيرة شئون شرق إفريقيا، وروث سينتامو وزيرة الطاقة والثروة المعدنية، ومجموعة من القيادات المحلية والجامعية والشعبية.

وأعربت كل من النائبة الأولى لرئيسة الوزراء الأوغندية ووزيرة الطاقة عن سعادتهما باستلام المحطة، معبرين عن شكرهما البالغ نيابة عن القيادة الأوغندية إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ولحكومة وشعب مصر، على هذا المشروع الكبير الذي يعكس قوة العلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين.

المشروعات المصرية أفريقيا فيسبوك مصر وأوغندا وزارة الخارجية الدعم المصري

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