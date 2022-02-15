الثلاثاء 15 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة «ميكروباص» بطريق العين السخنة

حادث مرور
حادث مرور

أصيب 5 أشخاص إثر انقلاب سيارة، مساء اليوم الثلاثاء، بمنطقة القاهرة الجديدة على طريق العين السخنة، وتم نقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت أجهزة الأمن بالقاهرة، بلاغًا من شرطة النجدة بوقوع حادث مرورى بطريق العين السخنة أمام محطة الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وسيارات الإسعاف وأوناش المرور، وتبين انقلاب سيارة وإصابة 5 أشخاص.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي لتلقي العلاج، وتم رفع آثار الحادث، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

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حوار مع فضيلة الإمام

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