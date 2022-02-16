«البيت المحمدي» تستأنف مجلسها العلمي بشرح كتاب «شذا العرف فى فن الصرف»

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي، استئناف مجالسها العلمية بشرح كتاب “شذا العرف في فن الصرف” للحملاوي، حيث شرح فضيلة الشيخ جعفر عبد الله من علماء الأزهر الشريف، عدد من الدروس العلمية لطلاب وتلاميذ المؤسسة الذين يشاركون بصفة دائمة فى هذه الجلسات العلمية التى تنظمها المؤسسة بشكل مستمر ودائم.

وتقوم مؤسسة البيت المحمدي بتنظيم جلسات علمية بشكل أسبوعي، بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر الشريف، حيث يحضر هذه المجالس كبار علماء مؤسسة البيت المحمدي، في مقدمتهم الدكتور محمد مهنا رئيس البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، وعدد آخر من العلماء والشيوخ.

وخلال الفترة الأخيرة، نظمت المؤسسة مؤتمر التصوف الدولي تحت عنوان: “التصوف وطريق الصحبة”، حيث شارك فيه عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ووجه المؤتمر العديد من الرسائل الهامة لمريدي ومحبي التصوف فى جميع أنحاء العالم الإسلامي، إضافة إلى طرح العديد من القضايا المتعلقة بالتصوف.

كما تواصل المؤسسة برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع، وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة.

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.