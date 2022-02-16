الأربعاء 16 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدي» تستأنف مجلسها العلمي بشرح كتاب «شذا العرف فى فن الصرف»

طلاب الازهر
طلاب الازهر

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي، استئناف مجالسها العلمية بشرح كتاب “شذا العرف في فن الصرف” للحملاوي، حيث شرح فضيلة الشيخ جعفر عبد الله من علماء الأزهر الشريف، عدد من الدروس العلمية لطلاب وتلاميذ المؤسسة الذين يشاركون بصفة دائمة فى هذه الجلسات العلمية التى تنظمها المؤسسة بشكل مستمر ودائم. 

وتقوم مؤسسة البيت المحمدي بتنظيم جلسات علمية بشكل أسبوعي، بحضور عدد كبير من علماء وشيوخ الأزهر الشريف، حيث يحضر هذه المجالس كبار علماء مؤسسة البيت المحمدي، في مقدمتهم الدكتور محمد مهنا رئيس البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، وعدد آخر من العلماء والشيوخ. 

وخلال الفترة الأخيرة، نظمت المؤسسة مؤتمر التصوف الدولي تحت عنوان: “التصوف وطريق الصحبة”، حيث شارك فيه عدد كبير من علماء وشيوخ التصوف من جميع أنحاء العالم الإسلامي، ووجه المؤتمر العديد من الرسائل الهامة لمريدي ومحبي التصوف فى جميع أنحاء العالم الإسلامي، إضافة إلى طرح العديد من القضايا المتعلقة بالتصوف.

كما تواصل المؤسسة برئاسة الدكتور محمد مهنا أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر ورئيس مجلس الأمناء، أنشطتها العلمية في نشر الدراسات الصوفية الشرعية التي تسهم في النهوض بالمجتمع، وتعمل على تهذيب الأفراد سلوكيًا وأخلاقيًا، وتحد من الأفكار المتشددة. 

وتقوم الدراسة داخل “البيت المحمدي” على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

مؤسسة البيت المحمدي تستأنف مجلسها العلمى شرح شذا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار مع فضيلة الإمام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس

رابط استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022 للعمال والأئمة والمدرسين

الآن رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة المنيا الترم الأول

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية 2022 برقم الجلوس عبر البوابة الإلكترونية

برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة البحيرة

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

العودة إلى مصر

ماجد حبته

معادلة إفريقية أوروبية جديدة

حسين دعسة

ماذا لو دخلنا الحرب.. ما شكل العالم في ظل حرب عالمية؟

منى رجب

مواجهة زحام القاهرة

أحمد سعد زايد

أشكال وألوان المنقول

سعيد المصرى

مأزق الهلع من الإلحاد

ماجد حبته

الذهب.. معرض ومدينة واستراتيجية

مؤمن المحمدي

عصر الداتا

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الضفة الغربية

بينيت ينهي زيارته إلى البحرين.. ويدعو ولي العهد لزيارة إسرائيل

أول زيارة.. نشاط مكثف لرئيس الوزراء الإسرائيلى فى البحرين