شكرى: قضية سد إثيوبيا على رأس أولويات الرئيس السيسى

قال السفير سامح شكري، وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يطرح قضية السد الإثيوبي في كل اللقاءات، وهي له أولوية عند الرئيس السيسي ويثيرها مع كل القادة، ويؤكد أن مصر تسعى إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قضية سد النهضة.

وأضاف سامح شكري، وزير الخارجية، خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على فضائية صدى البلد، أن هناك ظلما تاريخيا وقع على القارة الإفريقية، ومصر تسعى للارتقاء بمعيشة أبناء القارة، لافتا إلى أن مصر تعمل على التوصل إلى حلول سلمية للأزمات والمشاكل في العالم.