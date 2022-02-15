الآن وظائف وزارة الأوقاف 2022| رابط التسجيل للعمال والأئمة والمدرسين

وظائف وزارة الأوقاف 2022 تحظى على اهتمام بالغ بعد الإعلان عن قبول طلبات التوظيف عبر الموقع الإلكتروني الرسمي.

ونستعرض في السطور التالية تفاصيل التقديم والشروط الواجب توافرها والمستندات اللازمة.

استمارة تسجيل وظائف وزارة الأوقاف 2022

ومن هذا الجانب، أطلقت وزارة الأوقاف المصرية رابط للتسجيل على بوابة الوظائف الحكومية للتسجيل في الوظائف التابعة لوزارة الأوقاف، ويستمر فتح رابط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف المصرية من اليوم 14 فبراير حتى 2 مارس المقبل، التعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، حيث تشمل وظائف الأوقاف 1000 إمام و1000 عامل مسجد، على أنت يكون قبول طلبات الحصول على وظائف خالية عبر الموقع الإلكتروني (من هنا).

تعيينات مسابقة وزارة الأوقاف

كشفت وزارة الأوقاف المصرية عن حاجتها إلى شغل وظائف 1000 مدرس وخطيب وإمام مسجد في مختلف محافظات الجمهورية بنظام التعاقد بالإضافة إلى شغل وظائف 1000 عامل مسجد بنظام التعاقد، كما يتم التقديم عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة خلال الفترة من 15 فبراير الجاري إلى 2 مارس المقبل، لسد كافة العجز الموجود داخل المساجد والذي لم يؤثر على المصلين إلا عقب فتح المساجد ودورات المياه والذي كان قد تم إغلاقها بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن المتوقع عمل المسابقة وخضوع المتقدمين للاختبارات التحريرية والشفوية وإعلان النتائج قبل بدء شهر رمضان الكريم في 2 أبريل 2022، جاء ذلك بحسب الحسابات الفلكية.

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رابط التقديم في وظائف وزارة الأوقاف

شروط وظائف المدرسين وأئمة المساجد

يشترط في المتقدم ألا يزيد عن المتقدم عن 30 عاما.

يشترط في المتقدم أن يكون قد حصل المتقدم على مؤهل عال أزهري مناسب.

يشترط في المتقدم التقرير التراكمي جيد فيما فوق.

مستندات وظائف وزارة الأوقاف 2022