الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«متعرفش تمرجحني».. تفاصيل إيقاف عمر كمال بعد هجومه على هاني شاكر

هاني وعمر
هاني وعمر

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تحدث فيه مطرب المهرجانات عمر كمال عن نقيب الموسيقيين هاني شاكر بشكل ساخر وبطريقة تهكم عليه بشكل واضح وصريح.

وظهر عمر كمال في فيديو بث مباشر نشره عبر حسابه على السوشيال ميديا خلال تواجده في أمريكا لإحياء عدة حفلات هناك، حيث رد على أحد متابعينه عند سؤاله «هل يستطيع هاني شاكر منعك للحضور لمصر؟ ليرد: «لا يستطيع، وأجاب على آخر قال له نصًا «هاني شاكر هيمرجحك» ليرد: «محدش يعرف يمرجحني أنا بشتغل أنا وفرقتي في أي مكان وكل مكان».

وأثارت تصريحات عمر كمال غضب هاني شاكر، ليعلن بعدها عن إيقافه عن الغناء بمصر.

وقررت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، منذ قليل، وقف مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال عن الغناء بعد تصريحات ضد النقابة ونقيب الموسيقيين عبر صفحته بموقع «فيس بوك».

وقال المستشار القانوني للنقابة علاء عامر لـ«الدستور» إن قرر مجلس النقابة بإيقاف عمر كمال جاء عقب تصريحاته ضد النقابة وهاجم فيها النقيب هاني شاكر.

وأكمل: «سيتم إيقاف عمر حتى تحديد موعد للتحقيق معه بنقابة المهن الموسيقية كما هو المعتاد في مثل هذه الموافق».

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