رئيس تونس يجرى لقاءات لبحث الوضع الداخلى فى بلاده والقضايا العربية الراهنة

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بقصر قرطاج اليوم، مع عدد من المسئولين بحث خلالها الأوضاع الداخلية في بلاده والقضايا العربية الراهنة.

وخلال لقائه مع نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج - بقصر قرطاج - بحث الرئيس التونسي، الموضوعات المتعلقة بالتدقيق في مآل القروض والهبات التي حصلت عليها تونس.

وذكرت الرئاسة التونسية - في بيان اليوم - أن سعيد وبلحاج بحثا أيضًا، سبل وآليات محاربة الفساد، وتطهير القضاء وتعزيز استقلاليته.

كما بحث الرئيس التونسي مع رئيسة المنظمة العالمية للأسرة ديزي نويلي كوسترا، الفرص المتاحة لدعم البرامج الموجهة لصالح الأسرة في تونس، خاصة في مجالات التعليم والتربية والثقافة.

ووفقًا لبيان الرئاسة التونسية فقد تم أيضًا خلال اللقاء، بحث علاقات التعاون القائمة بين تونس والمنظمة العالمية للأسرة.

وإلى جانب ذلك، بحث الرئيس التونسي مع رئيس مركز جامعة الدول العربية بتونس محمد صالح بن عيسى، الوضع العام في المنطقة وعدد من القضايا العربية الراهنة، واطلع أيضًا على مختلف أنشطة مركز جامعة الدول العربية بتونس وبرامج تطوير عمله.

ومن ضمن الأعمال، كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، عن تفاصيل المرسوم الرئاسي الخاص باستخدام المجلس الأعلى المؤقت للقضاء.

ونشرت الجريدة الرسمية التونسية المرسوم الرئاسي المتعلق باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء" الذي صدق عليه أمس الرئيس التونسي، ومن أبرز مواده، أنه يحجر على القضاة من مختلف الأصناف، الإضراب وكل عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم.

وذكرت الجريدة الرسمية في تونس- في عددها الصادر اليوم الأحد- أن المرسوم الرئاسي نصّ على إحداث مجلس يتمتع بالاستقلالية الوظيفية والإدارية والمالية، يُشرف على شئون القضاء العدلي والإداري والمالي، يحلّ محلّ المجلس الأعلى للقضاء، ويسمّى "المجلس الأعلى المؤقّت للقضاء" ومقّره تونس العاصمة.