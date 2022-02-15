الثلاثاء 15 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزيرة الثقافة تنعى العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية

الدكتور سمير أحمد
الدكتور سمير أحمد

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الدكتور سمير أحمد، أستاذ الديكور والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون الذى غيبه الموت اليوم.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل أحد الرواد المبدعين في فن الديكور، مشيرة إلى بصماته البارزة التى عبرت ببراعة عن أفكار الكثير من الأعمال الفنية التى كان أحد صناعها، مؤكدة أنه  شارك فى إعداد وتخريج أجيال من المتخصصين، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 

والدكتور سمير أحمد من رواد فن الديكور فى مصر ومن خريجى الدفعة الأولى بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق، كرمته وزارة الثقافة ضمن الاحتفاء بعمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون عام 2019، شارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الشهيرة .

وزير المجتمع المدنى وزارة الثقافة بروتوكول تاب 2019 القط أكاديمية الفنون الموت للعاملين تدريب العربي المعدات المتخصصين أمل الدكتورة ايناس عبد الدايم مهرجان المسرح إيناس عبد الدايم

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