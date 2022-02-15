وزيرة الثقافة تنعى العميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية

نعت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة الدكتور سمير أحمد، أستاذ الديكور والعميد الأسبق للمعهد العالى للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون الذى غيبه الموت اليوم.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل أحد الرواد المبدعين في فن الديكور، مشيرة إلى بصماته البارزة التى عبرت ببراعة عن أفكار الكثير من الأعمال الفنية التى كان أحد صناعها، مؤكدة أنه شارك فى إعداد وتخريج أجيال من المتخصصين، وقدمت العزاء لأسرته وأصدقائه وتلاميذه داعية الله أن يتغمد الفقيد برحمته.

والدكتور سمير أحمد من رواد فن الديكور فى مصر ومن خريجى الدفعة الأولى بقسم الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعميد المعهد الأسبق، كرمته وزارة الثقافة ضمن الاحتفاء بعمداء المعهد العالي للفنون المسرحية ورؤساء أكاديمية الفنون، في فعاليات مهرجان المسرح العربي «زكي طليمات» بأكاديمية الفنون عام 2019، شارك في مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية المسرحية والسينمائية والتليفزيونية الشهيرة .