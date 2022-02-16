المؤسسة الإسلامية: 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية

أعلنت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة عن تعاونها مع مصر، حيث ساهمت المؤسسة في مكافحة الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا في مصر اعتمدت مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الاستراتيجية الاسياسية والذي عزز من قدرات الهيئة للتخفيف من تأثير الجائحة.



كما تم تنظيم عدة ورش عمل بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات المصرية لدعم القطاع الخاص من مختلف القطاعات للحصول علي المهارات اللازمة والمعرفة التقنية لمتطلبات الدخول الي الأسواق الإفريقية.



وفي برنامج التحول الرقمي سعت المؤسسة في مجال الرقمنة لدعم رؤية مصر 2030 في التحول الرقمي من خلال التعاون مع كل من الهيئة المصرية للبترول، والهيئة العامة للسلع التمونيية لرقمنة احدي العمليات بشكل فعلي بما يتسق مع جهود الدولة المصرية في تنفيذ النظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات.